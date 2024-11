Costco es la tienda de moda en Torreón, Coahuila. Así se ve reflejado con los cientos de personas que desde temprana hora entran y abarrotan la tienda como si se tratara de la nueva atracción de la ciudad.

Es sábado a mediodía y por algunos pasillos de comida y ropa principalmente, conducir un carrito de la tienda requiere de destreza para esquivar a los clientes o meterse por un recoveco.

Costco abrió en Torreón su tienda número 41 en México el pasado jueves con una inversión de 62 millones de dólares, y en estos primeros tres días el furor por visitar la tienda se asemeja a los viejos tiempos en los que la gente se volcaba para ver a su equipo de fútbol, hoy despreciado por su bajo nivel futbolístico.

La gente ha encontrado en la tienda de mayoreo estadounidense, un destino al que se tiene que acudir para presumir, como si se tratara del restaurante de moda. “¿Ya fuiste a Costco?”, preguntan en la calle y en reuniones.

La apertura de la tienda generó tanta expectativa que el jueves desde las 6 de la mañana había gente formada por ingresar. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, abrió la cortina de la tienda y desde entonces no ha dejado de entrar gente. El estacionamiento prácticamente ha lucido atiborrado todos los tres días.

Dentro de la tienda, que tiene 2 mil metros más que otras en el país, los sitios con más “tráfico” son las áreas de ropa y de comida, donde la gente lleva pasteles, galletas o pollos rostizados. A pesar de los ríos de gente que se miran, los carros del supermercado no lucen tan llenos, no hay peleas por pasteles, ni desesperación por llevarse los adornos navideños; no hay jaloneos ni empujones. No pasa de algunas colisiones leves entre carritos. Más parece un sitio turístico al que llega la gente a admirar. Y al final, llevarse un suvenir como un pastel, un paquete de galletas, una camisa, unas costillas o bolsas de chocolate.

Así luce el Costco este 16 de noviembre de 2024 tras ser inaugurado como la tienda número 41 en Torreón, Coahuila. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

En estos primeros días el imán ha sido más bien recorrer la tienda y comprar las novedades de marca gringa. Probar el pan de degustación. Hacer fila para las tarjetas de crédito, las membresías o las pizzas. No hay grandes anuncios de ofertas del Buen Fin y la gente no lleva las enormes pantallas. Es este cosquilleo por lo nuevo que mueve a la gente a embutirse en un establecimiento repleto y comprar la enorme esfera navideña, la cartera de carnes, la pantalonera o las galletas con chispa de chocolate.

Sin embargo, a pesar de que este sábado no se ven las montañas de pasteles arriba de los carritos, en redes sociales la gente ya comienza a ofertar los pasteles de Costco con servicio a domicilio.

Mauricio Talayero, vicepresidente de Administración y Finanzas de Costco, precisó que el negocio de la tienda es el mayoreo y medio mayoreo, y que muchos negocios pequeños compran para revender. La meta es llegar a las 150 mil membresías en un par de años.

Seguro así será. Pero por lo pronto, ir a Costco en Torreón parece más una experiencia turística, la visita a la nueva atracción. Es la novedad.





