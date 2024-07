Cuernavaca, Morelos.- El fiscal Uriel Carmona Gándara recurrió nuevamente al juicio de amparo contra actos de los jueces del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos y diversas autoridades, de quienes reclamó la emisión de cualquier orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o privativa de la libertad girada en su contra y su ejecución.

También reclamó actos consistentes en la privación la libertad personal fuera de procedimiento, tortura psicológica, incomunicación y desaparición forzada, de acuerdo a la síntesis del expediente 898/2024, integrada el martes.

El juicio fue turnado al juzgado octavo de Distrito, cuyo titular dictó el desechamiento parcial de la demanda de amparo respecto a los actos reclamados de privación la libertad personal fuera de procedimiento, tortura psicológica, incomunicación y desaparición forzada, al advertir que el fiscal señala como acto reclamado la privación de la libertad personal fuera de procedimiento, tortura psicológica, incomunicación y desaparición forzada como consecuencia de la ejecución de la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o privativa de la libertad.

Lee también Fiscal de Morelos tramita un amparo por el caso de Adriana Fernanda

Sin embargo, precisó, el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, y abundó que de las manifestaciones señaladas no se desprende que exista detención, por lo que la posible e inminente desaparición forzada o privación de la libertad o tortura psicológica e incomunicación hasta la fecha de las constancias que integran el sumario constitucional, no se advierte que exista por lo que resulta ser un acto futuro e incierto que no le genera perjuicio alguno al directo quejoso.

Uriel Carmona reclamó actos consistentes en la privación la libertad personal fuera de procedimiento, tortura psicológica, incomunicación y desaparición forzada. Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

Con esa precisión, el juez federal le concedió la suspensión provisional el miércoles al fiscal que lleva dos juicios de amparo en menos de ocho días por temor a ser detenido.

En la síntesis fijada en estrados del Poder Judicial se informa que el juzgado requirió a las autoridades responsables un informe previo y otorgó 48 horas, contadas a partir de la notificación del acuerdo, para expresar si son ciertos o no los actos reclamados que les atribuye el fiscal morelense.

En su recurso de amparo, presuntamente relacionado con el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, el fiscal Uriel Carmona pide protección ante una posible orden de aprehensión girada en su contra por jueces del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, jueces del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, jueces del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, jueces especializados de control del Único Distrito Judicial de Morelos con sede en los municipios de Xochitepec, Cuautla y Jojutla, así como ejecutoras de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lee también Pronunciamiento a favor de Lucy Meza fue a título personal: fiscal Uriel Carmona

También considera a el titular de Asuntos Policiales Internacionales, Interpol, el titular de la Unidad de Investigación Policial, la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de Marina, Comandante de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos y hasta su propia Agencia de Investigación Criminal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr