Pachuca.- La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer que se mantienen las investigaciones en contra de una docente y del director de una escuela secundaria, luego de que padres de familia acusaran que un presunto caso de bullying originó que un estudiante se quitara la vida.

Este día, familiares del adolescente identificado como Yahir de 15 años de edad, cerraron con candado de manera momentánea la escuela secundaria Manuel Fernando Soto, ubicada en la colonia La Raza y exigieron hablar con las autoridades, ya que acusaron que el joven era víctima de bullying por parte de una de sus maestras, quien constantemente lo agredía y humillaba.

Así también señalaron que esta situación ya había sido dada a conocer al director Miguel H, quien fue omiso ante los señalamientos de maltrato por parte de la docente Pilar.

Según señalaron los familiares, Yahir llevaba varios meses de sufrir acoso lo que lo que lo llevó a quitarse la vida. Se conoció que el joven fue localizado al interior de su domicilio con un cable al cuello.

Lee también Joven se suicida en estacionamiento de la UdeG

La víctima fue trasladada al Hospital General de Pachuca, sin embargo a su ingreso ya había perdido la vida, por lo que el ministerio público de ese lugar dio parte a la Procuraduría de Justicia que inició la carpeta correspondiente.

Cabe destacar que tanto la maestra como el director se encuentran suspendidos en tanto se realizan las investigaciones, que llevarán a determinar si hubo responsabilidad en este caso. También se indicó la necesidad de qué se investigue el entorno del adolescente.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste.

Otras señales de alerta son: - Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable • Hablar de ser una carga para otras personas • Aumentar el uso del alcohol o las drogas • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa • Dormir muy poco o demasiado • Aislarse o sentirse aislado • Exhibir ira o hablar de vengarse • Exhibir extremos de temperamento Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio. Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr