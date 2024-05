"No teníamos idea de la brutalidad que se avecinaba", declararon los padres de una niña de 12 años, que se suicidó después de pasar el periodo escolar siendo acosada sin parar, incluso sus familiares vieron cómo sus redes sociales se inundaron de mensajes contra ella después de su muerte.

"Tuve que enviar a mi hija al infierno todos los días. Pero ella no se merecía eso", dijo Alice Martínez, la madre de menor, reportó KSNV, una estación de televisión de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, afiliada a NBC.

La estudiante de sexto grado en la escuela Duane D. Keller se quitó la vida el 7 de mayo. “Mira lo duro que fue para mi hija; fue literalmente intimidada hasta la muerte”, dijo su madre a 8 News Now el jueves.

Lee también: Joven se suicida en Yucatán; suman 9 casos en lo que va del año

"Estaba feliz y emocionada... en su primer día"

"Literalmente, la imagen que estamos usando para su servicio funerario es del primer día de sexto grado, cuando todavía estaba feliz y emocionada", dijo Alice. "Un poco nerviosa, pero no teníamos idea de la brutalidad que se avecinaba".

En los días previos al funeral, sus padres vieron el odio que sentía en las redes sociales. "Estos niños hicieron comentarios después de su fallecimiento. Después, todavía no estaban satisfechos", dijeron.

Joshua dijo que la respuesta de la escuela al acoso fue suspender a ambas partes después de que se informara un incidente.

"Parecía que era como, echémoslos a ambos, dándoles tiempo para respirar, y luego tal vez cuando regresen a la escuela todo estará bien", declararon los Parker. "Y no fue para ella, al menos."

“Este no fue solo un incidente que sucedió y, ya sabes, ella decidió quitarse la vida. Fueron meses y meses y meses de acoso que se acumularon y, finalmente, ella simplemente no pudo soportarlo más”, dijo Joshua.

"Casi todos los días, después de recogerla de la escuela, muchas veces ella no quería hablar", dijo Alice. "O me decía: 'Tuve un problema con esta chica y su grupo de amigos. Están constantemente tratando de pelear conmigo'", mencionó.

El ataque parecía no provocado, y un excompañero de clase le dijo al medio que la menor era "muy amable con todos".

Lee también México, con 2 mil 829 suicidios de niños y adolescentes en 3 años

Responsabilizan al distrito escolar

Alice y Joshua Parker culparon al Distrito Escolar del Condado de Clark y dijeron que el distrito no protegió a su pequeña, mencionó el The New York Post.

Detallaron que informaron del tormento de la menor de edad al subdirector de la escuela, pero el acoso por parte de sus compañeros continuó. Alice Martínez presentó la documentación para transferir a su hija fuera de la escuela, lo que supuestamente fue negado el 6 de octubre de 2023.

El distrito no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del The New York Post.

“A esa altura ya la tenía dos semanas fuera del colegio por todos los incidentes. Sólo ese corto periodo después del año escolar”, dijo Martínez. Una vez que la niña regresó al salón de clases el acoso siguió, erosionando lentamente a la niña que alguna vez fue descrita como llena de vida y empática, indicaron los medios.

“Siento que la escuela tenía el deber de mantenerla segura mientras ella estaba bajo su cuidado y simplemente fracasaron estrepitosamente”, reprochó su madre Alice. "Todos los que intervinieron en esa solicitud para transferirla le fallaron... Si eres padre y no estás indignado por esto, también eres parte del problema".

Sus padres piden a la comunidad que haga su parte para evitar otra tragedia.

"En este momento, en algún lugar, hay otro niño que está siendo molestado y que debemos proteger. Esto tiene que terminar. ¿Cuántos niños más tienen que morir antes de que termine?".

La menor murió apenas dos días después de que un niño de 10 años, decidiera quitarse la vida, también tras una grave serie de acoso.

Lee también Joven muere tras ingerir totopos extrapicantes en EU; revela autopsia

"¿Quién de ustedes la hacía feliz?"

"Me sentí tan abrumada por el gran amor por nuestra hija, al escuchar que ella podía hacerte sonreír a pesar de cualquier cosa. Incluso si estuvieras teniendo el peor día cuando terminara la conversación, volverías a ser feliz", dijo Alice.

"Pero en mi mente, estoy pensando que ella era esa persona para todos ustedes, pero, ¿quién de ustedes era su persona? Quiero decir, nadie quiere involucrarse ni hablar".

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

* Hablar de ser una carga para otras personas

* Aumentar el uso del alcohol o las drogas

* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

* Dormir muy poco o demasiado

* Aislarse o sentirse aislado

* Exhibir ira o hablar de vengarse

* Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

Lee también Menor mexicana víctima de trata es rescatada en California tras enviar texto a la policía





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/apr