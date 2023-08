Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México, en la cual retiró el aviso por el delito de secuestro en Quintana Roo, además de colocar al estado en el nivel 2 de precaución para viajar por la delincuencia.

De acuerdo con la alerta, en el estado la actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en cualquier lugar y momento, incluso en destinos turísticos populares.

Elementos de la Marina aseguraron cocaína en las costas de Guerrero y Quintana Roo. Foto: Especial

Por lo anterior, los viajeros deben mantener un alto nivel de conocimiento de la situación, evitar áreas donde ocurren actividades ilícitas y alejarse rápidamente de situaciones potencialmente peligrosas.

También se señala que aunque los tiroteos entre bandas rivales no están dirigidos a turistas, han herido a transeúntes inocentes, además los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos violentos y no violentos en áreas turísticas y no turísticas.

Por último, se recomienda tener mayor conciencia situacional después del anochecer en las zonas céntricas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, y que permanecer en calles peatonales y zonas turísticas bien iluminadas.

EU alerta de no viajar a seis estados

Las autoridades estadounidenses instaron a no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por la delincuencia y secuestros que se han registrado recientemente.

Además, se recomendó reconsiderar viajar a los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora debido también a los secuestros y la delincuencia.

También se sugirió tener mayor precaución cuando se viaje a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Por último, se pide tomar recomendaciones normales en los estados de Campeche y Yucatán.

Foto: Especial





Recomendaciones

La alerta emitida en por el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una serie de recomendaciones para los ciudadanos que decidan viajar a México

Mantener informados a sus compañeros de viaje y familiares sobre sus planes de viaje

Si se separa de su grupo de viaje, enviar a un amigo su ubicación por GPS

Si toma un taxi solo, tomar fotografía del número de taxi y/o de la matrícula y enviarla por mensaje se texto a un amigo

Utilizar carreteras de peaje cuando sea posible y evitar conducir solo o de noche

Tener precaución al visitar bares, discotecas y casinos locales

No mostrar signos de riqueza, como usar relojes o joyas caros

Estar atento cuando visite bancos o cajeros automáticos

Preparar un plan de contingencia para situaciones de emergencia











