Entre la pobreza y la pobreza extrema, 43% de la población de Yucatán, revela Coneval

Mérida.- Aproximadamente un millón 400 mil habitantes de Yucatán, alrededor del 43 por ciento de la población, no cuenta con los ingresos necesarios para el mantenimiento de su familia y, según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), viven entre la "línea" de la pobreza y la pobreza extrema.

Asimismo, de ese total de personas con carencias, el 21.8 por ciento sufre rezago educativo, sólo el 24.7 por ciento tiene acceso a los servicios de salud, el 49.4 por ciento a la seguridad social, 12 por ciento a la calidad de espacios dignos y vivienda, el 36.4 por ciento a los servicios básicos en sus hogares, como lo es el agua potable y el 24.6 por ciento a una alimentación balanceada y nutritiva, declaró el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Como senador he comprobado que con voluntad se puede llevar salud digna a las personas que más lo necesitan, con un poco de esfuerzo y poniendo como prioridad las cosas importantes para los yucatecos, de verdad cambiaríamos la situación del estado que no está mal, pero aún sufre muchas carencias”, acotó el legislador yucateco.

“No podemos presumir que tenemos grandes edificios de departamentos mientras sigue habiendo falta de agua potable en colonias llenas de personas que la requieren, no podemos presumir un desarrollo que se da únicamente en algunas partes de la ciudad de Mérida o el Estado", agregó.

Esas cifras demuestran la gran cantidad de yucatecos que no tienen acceso a educación, vivienda, servicios básicos, alimentación e incluso atención médica, indicó Ramírez Marín.

“No se puede hablar de justicia social si tenemos a una sola familia que no sabe qué va a comer hoy, madres de familia que no sabe si podrá costear los medicamentos de sus hijos, padres que no sabe si podrá mandar a los suyos a la escuela, porque no hay dinero ni para eso, para lo más básico y elemental”, explicó.

Indicó que hay que pensar en nuevos proyectos y programas directos que permitan abatir esa pobreza extrema y la falta de condiciones básicas para una vida digna y decorosa.



