En Jalisco instalan mesa para analizar Pacto Fiscal

Zapopan.— Este viernes quedó instalada la Mesa Independiente para analizar el Pacto Fiscal y Federal, pero se especificó que no es para negociar pesos y centavos con la Federación, sino buscará propiciar una discusión social y técnica sobre bienestar, desarrollo y derechos, así como establecer mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que se atiendan las problemáticas más agudas del país, como la crisis de salud y de seguridad.

Enrique Toussaint Orendáin, y Lucía Almaraz Cázares, coordinador y vocera de la mesa, anunciaron la integración de esta instancia ciudadana, la cual quedó conformada de manera paritaria con seis mujeres y seis hombres.

Aclararon que la participación de sus integrantes es a título personal y de forma honorífica.

Durante su integración se reconoció que esta iniciativa nace de un desencuentro entre el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también se especificó que la mesa es autónoma del gobierno jalisciense, tanto en términos políticos, institucionales y financieros.

No recibirá un centavo del gobierno estatal y se financiará con aportaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada, se afirmó y se explicó que el esquema de financiamiento y el presupuesto de la mesa se conocerán en la próxima sesión pública.

Se precisó que la mesa no tiene como propósito diseñar una ruta para que Jalisco abandone el Pacto Fiscal ni el Pacto Federal.

Aún no hay certeza sobre cuál será el mecanismo de consulta para que la sociedad se exprese sobre la relación entre Jalisco y la Federación.

Buscará propiciar una discusión social y técnica sobre bienestar, desarrollo y derechos así como la coordinación institucional y la distribución de facultades y capacidades entre los estados y la Federación, lo que puede propiciar que se mejore la calidad de vida de los mexicanos.

La mesa se sentará con todos los actores que sean necesarios, desde los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, hasta la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia y partidos políticos. No hay vetos hacia ningún actor, incluido el gobernador de Jalisco.

Los tiempos de la mesa serán dictados por sus integrantes, y no por algún actor o presión externa. Asimismo, tendrá una función electoral y sus tiempos no estarán empatados con los de la elección de 2021.

Todavía no tiene un nombre oficial ni redes sociales, por lo que la comunicación seguirá siendo a través de las cuentas personales de Toussaint y Almaraz, aunque en las próximas semanas se formalizarán estos detalles.

Integran esta mesa María Marván Laborde Doctora en Sociología por The New School for Social Research; Mauricio Merino Huerta, Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, así como Marisa Lazo Corvera, empresaria en el sector alimenticio.

También Carmen Villarreal Treviño, empresaria en el sector tequilero; Armando Cruz Covarrubias, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Así como Carlos Iván Moreno Arellano, doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago; Carlos Moreno Jaimes, doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin, y Enrique Toussaint Orendáin, analista político y coordinador de la mesa.

Asimismo, Isaura García Hernández, titular de la Comisión Estatal Indígena de Jalisco; Cecilia Díaz Romo, ciudadana y activista; Javier Hurtado, presidente de El Colegio de Jalisco, y Lucía Almaraz Cázarez, doctora en Derecho y vocera de la mesa.