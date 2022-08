Empresario confiesa fraude millonario y se suicida en su casa en Guadalajara

Cuando los agentes ministeriales irrumpieron en su casa para catearla, Luis Oswaldo Espinoza Marín les disparó en dos ocasiones con la misma pistola que después usó para quitarse la vida; al lograr entrar en la alcoba, los policías investigadores encontraron su cuerpo, el arma y una carta póstuma en la que se presume abunda en explicaciones sobre la decisión que tomó, tras ser acusado de un fraude millonario y de la que hay algunas pistas en el video que minutos antes publicó en sus redes sociales.

La historia comenzó a hacerse pública el viernes pasado, cuando decenas de afectados por el presunto fraude protestaron a las afueras de la Fiscalía de Jalisco en contra de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), a la que entregaban dinero para la adquisición de bienes inmobiliarios a cambio de atractivas comisiones; hasta ahora la Fiscalía de Jalisco tiene 130 denuncias, pero según los afectados pueden ser más de 10 mil las víctimas.

Ese día los manifestantes señalaron que durante un tiempo el despacho les entregaba mensualmente el 2% de lo que habían invertido y parecía ser un negocio solvente, pero cuando dejaron de recibir las comisiones y se pusieron a investigar se percataron de que AJP no tenía ningún registro y el dueño, Luis Oswaldo Espinoza estaba ilocalizable.

En dos días la Fiscalía de Jalisco recibió 130 denuncias y comenzaron las indagatorias, por lo que el sábado por la tarde se obtuvieron autorizaciones para catear tanto la sede de APJ, ubicada en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, como la casa del propietario del negocio, localizada en el Fraccionamiento Virreyes, en el municipio de Zapopan.

Esa misma tarde, antes de que los elementos de la Fiscalía de Jalisco irrumpieran en su casa, Luis Oswaldo Espinoza publicó un video en sus redes sociales donde reconoció que había perdido todo a causa de sobrehipotecar los inmuebles que había adquirido con las inversiones de sus clientes.

“Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas, actualmente ya no puedo seguir adelante, todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados; ni mis familiares, ni mis compañeros de trabajo, ni mi esposa, ni mis hijos, a quienes pido perdón igual que a mis clientes, utilizaron de manera fraudulenta los recursos, el responsable, éticamente, civil, penal e histórica soy yo, suplico no sigan represalias sobre gente inocente”, señaló en el video.

Reconoció que todo fue ocasionado por él a base de engaños, incluso reveló que convencía a su esposa de firmar documentos en blanco para después él manejarlos a su antojo.

“Actualmente no puedo seguir adelante ni con mi vida, los últimos seis meses de mi vida me siento anímicamente, física y moralmente destrozado, lo he perdido todo”, continuaba su relato.

Pidió no responsabilizar a nadie de su muerte, pero dijo que su familia fue amenazada por algunos de sus clientes, a quienes identificó por sus nombres, por lo que solicitó a las autoridades investigar al respecto.

“Que solo Dios me juzgue”, así concluyó Luis Oswaldo Espinoza el video y lo publicó a las 15:41 horas del sábado; poco después los elementos de la Fiscalía del estado irrumpieron en su casa, él detonó dos veces el arma sin hacer blanco en nadie, los agentes se resguardaron, se escuchó otro disparo en el piso superior de la finca y cuando los policías investigadores llegaron a la recámara principal lo encontraron muerto.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste.

Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

- Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

- Hablar de ser una carga para otras personas

- Aumentar el uso del alcohol o las drogas

- Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

- Dormir muy poco o demasiado

- Aislarse o sentirse aislado

- Exhibir ira o hablar de vengarse

- Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no dejes sola la persona, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio. Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.



