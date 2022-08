El asesinato de Rosario, madre buscadora de Sinaloa, cimbra a colectivos: "tenemos miedo"

Lilián Rosario Rodríguez, integrante del colectivo Corazones sin Justicia, fue privada de la libertad y localizada muerta en Elota, Sinaloa, ayer jueves 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Antes del homicidio, la activista había asistido junto a compañeras de búsqueda a una misa que se había celebrado para pedir por el regreso y localización de personas desaparecidas.

Por la noche, la mujer fue privada de la libertad por un comando que ingresó a su domicilio ubicado en la colonia Palos Blancos, cuando estaba acompañada de su hijo de 17 años de edad. Horas después fue localizado su cuerpo cerca de su casa.

Lilián Rosario Rodríguez buscaba a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, desaparecido el 19 de octubre del 2019 en La Cruz de Elota.



Su última búsqueda la realizó el 20 de agosto en Playa Ceuta, cerca de Mazatlán,Sinaloa.

Mirna Nereida Medina, líder del grupo de las Rastreadoras de El Fuerte, lamentó el asesinato de su compañera y adelantó que emitirán un pronunciamiento ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir justicia y mayor seguridad para las personas que salen a búsquedas de campo.

“Tenemos miedo, tenemos que cuidarnos más”, dijo la líder del segundo colectivo creado en el noroeste de México.

Recordó que en mayo de 2014 ocurrió el asesinato de la rastreadora Sandra Luz, quien buscaba a su hijo Edgar.

Gladys Aranza Ramos Gurrola, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fue privada de la libertad y asesinada la noche del jueves 15 de junio del 2021, en su domicilio en la comisaría de Ortiz, municipio de Guaymas, Sonora. Buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020.



Mirna Nereida Medina recriminó la forma en que terminó el día de lucha por visibilizar la tragedia de las desapariciones forzadas por particulares.

“Con la desaparición forzada de nuestra compañera y sobre todo el hallazgo de su cuerpo significa mucho para nosotros, es un día que va a quedar marcado para el estado de Sinaloa y por supuesto para las rastreadoras de todo el estado y de todo el país”.

“Esto también que sea un foco para que se cuiden también, hay que cuidarnos, como como heroínas no servimos hay que cuidarnos y tratar de que esto no pase con ninguna más de nosotras”.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, expresó: “Es lamentable que esté pasando esto, porque como crees que andaba yo ayer en la marcha, me sentía como que por donde quiera me ayer podía llegar un ‘Chingadazo’, pues porque sé que todo lo que estoy haciendo levanta bolas”. Sin embargo, dijo no le queda de otra”.

Lee también: A 11 años de la tragedia, Gobierno ofrece disculpas públicas a familiares de víctimas del Casino Royale

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/ml