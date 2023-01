Detienen al autor intelectual de la golpiza contra un taquero en Caborca

Hermosillo, Sonora-. Tras varios cateos, por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue detenido en Caborca, el autor intelectual de la fuerte golpiza que le dieron dos hombres al taquero Matías de Caborca, Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo informó: "Hoy detuvimos al autor intelectual de la agresión contra un taquero en Caborca, que fue difundida en redes sociales".

Detalló que se realizaron cateos para arrestar a Claudio “N”, alias "El Güero", en los que se detuvo a tres personas más en posesión de fentanilo.

Además, "se aseguró el carro utilizado para agredir a la víctima. He pedido a la Fiscalía que solicite la máxima pena. Cero impunidad, cero tolerancia", aseveró el gobernador en su cuenta de Twitter.

También lee Hombres armados dan golpiza a taquero de Caborca, Sonora VIDEO

El pasado 23 de enero se publicó en redes sociales, la fuerte golpiza que recibió el taquero por sujetos que portaban armas de grueso calibre en Caborca, Sonora.

Lo agredieron con fusiles y le ordenaron que se agachara.

En el suelo, lo golpearon con las armas, un garrote y con los pies. ¿Así o más Apá?, preguntó uno de los agresores antes de que terminara la grabación de 42 segundos.

En el título de la publicación se asegura que el crimen organizado exige cobro de piso al empresario taquero, pero también surgieron versiones de qué tal vez se metió en problemas con personas equivocadas.

También lee Desde hace meses, autoridades de Caborca alertan sobre "modus operandi" de extorsionadores

La Fiscalía de Justicia de Sonora, informó que inició de oficio una carpeta de investigación derivada de los hechos.

Al parecer la agresión se derivó de un altercado verbal con un cliente al que decidió no venderle alimentos, informó.

"Se busca dar con los responsables a fin de que respondan por los hechos y por la posesión de lo que en el video se aprecia como armas de fuego".

Este 28 de enero se informó que el autor intelectual de la agresión fue detenido.



También lee ¿Qué pasa en Caborca? Desde extorsiones y territorio en disputa entre Caro Quintero y Los Chapitos



Hoy detuvimos al autor intelectual de la agresión contra un taquero en Caborca, que fue difundida en redes sociales. Realizamos cateos para arrestar a Claudio “N”, alias "El Güero", en los que se detuvo a tres personas más en posesión de fentanilo…

1/2 pic.twitter.com/KNFSqhy2Jr — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 28, 2023

Descarta gobernador Durazo que exista cobro de piso en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo, aseguró que los casos, tanto del taquero como de los dos mecánicos golpeados por criminales en Caborca, no son producto de extorsiones o cobro de piso.

“Es un caso raro, el primero de ellos que se presentó como un caso de extorsión, sucedido hace un par de días, en realidad es un vídeo de noviembre del año pasado y ni es un caso de extorsión, es un caso grave en tanto que la persona agresiva porta un arma de alto calibre, pero es derivado de un conflicto personal entre ellos”.

“Y el otro que también circuló el miércoles 25 de enero, dos mecánicos, uno de ellos golpeado con una tabla, no se trata de un caso de extorsión, es un vídeo que se sube de una cuenta -red social- que se toma en otra cuenta, en una cuenta anónima y ahí salen 200 mil bots promoviendo y difundiendo este video".

"Estamos investigando, pero lo importante es que no se trata de casos de extorsión, absolutamente no, ni de cobro de piso, implican un problema en tanto que golpean a una persona y está una arma involucrada, pero no está relacionado con cobro de piso, absolutamente no, eso no”, aseveró.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs/cls