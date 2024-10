La tarde de este miércoles la Fiscalía de Jalisco detuvo a un adolescente de 13 años que provocó un conato de incendio en el área de colchones de una tienda departamental de la colonia Miramar, en Zapopan, con lo que se convierte en el principal sospechoso de generar los incendios que consumieron totalmente otros dos supermercados en este mismo municipio los días 28 de septiembre y 4 de octubre pasados.

El fiscal de estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que de acuerdo a la información recabada hasta ahora mediante videos y testimonios, el menor entró la tienda ubicada en los cruces de las calles Puerto Guaymas y Puerto San Juan, y rondó por los pasillos hasta llegar a la zona de colchones y blancos (el mismo sitio donde se originaron los incendios de las otras dos tiendas), prendió fuego a un colchón y escapó; sin embargo, en esta ocasión el personal del supermercado logró contener las llamas antes de que se propagaran.

Según los datos obtenidos por la Fiscalía, cuando el adolescente se percató de que el fuego no se extendía, regresó al lugar para intentarlo de nuevo, pero el personal de seguridad del establecimiento lo reconoció, lo retuvo y avisó a la policía municipal de Zapopan.

Al llegar los policías municipales, los guardias de seguridad de la tienda les informaron que después de retener al menor se generó una situación tensa con varios clientes del establecimiento que comenzaron a reclamarles y gritarles que soltaran al adolescente y al ver que efectivamente era menor de edad decidieron dejarlo ir.

Pero cuando arribaron los agentes investigadores de la Fiscalía y se enteraron de lo sucedido comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la tienda, identificaron al menor, le dieron seguimiento con apoyo de las cámaras del C5 para ver que se dirigió hacia la colonia El Rehilete, muy cercana a la tienda donde ocurrió todo y desplegaron un operativo de localización.

Por la tarde encontraron a un adolescente de 13 años que correspondía con las descripciones de los testigos y las imágenes de los videos, además -dijo el fiscal- cuando fue presentado ante los guardias de seguridad de la tienda, éstos lo reconocieron, así que los investigadores lo llevaron ante un agente del Ministerio Público para tomar su declaración, pero el menor decidió no decir nada.

Méndez Ruiz explicó que por la forma en que ocurrieron los hechos y la similitud que tiene con la manera en que se provocaron los otros dos incendios, el menor se convierte en el principal sospechoso de haber generado esos incidentes.

No obstante, señaló que aún no se logran recuperar las imágenes de los sistemas de video vigilancia de las otras tiendas porque el fuego afectó demasiado los equipos, por lo que hasta ahora no hay evidencia concreta de que el adolescente esté vinculado a los hechos del 28 de septiembre y el 4 de octubre.

El fiscal indicó que hasta ahora la empresa afectada por este conato de incendio ha mostrado su deseo de proceder jurídicamente contra el menor y no se ha abierto a la posibilidad de llegar a una solución alterna para resarcir los daños.









