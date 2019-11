Detectan irregularidades por 400 mdp en municipio de Aguascalientes

El Congreso del Estado de Aguascalientes detectó observaciones por 400 millones de pesos al municipio de la capital de la entidad, que encabeza la panista Teresa Jiménez Esquivel.

Se reveló que entre las cuentas que no pudieron ser solventadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso Estatal (OSFAGS), la administración municipal registra un ingreso menor al esperado por 286 millones de pesos, los cuales no fueron cobrados, pues no se actualizó el valor catastral de acuerdo a lo establecido en la entidad.

También se encontraron descuentos a impuestos, difíciles de justificar porque fueron consideraciones de hasta 99% del pago para algunos servidores públicos de la misma administración, revelaron diputados de la Comisión de Vigilancia.

Las observaciones incluyen también licitaciones amañadas para favorecer a proveedores como la empresa HERMT, a la cual se adquirieron vehículos para el servicio público por un monto de más de 28 millones de pesos. En dicha licitación se encontraron documentos faltantes y de estudios de mercado, entre otras irregularidades.

Según la presidenta de la Comisión de Vigilancia, la diputada Karina Eudave, se encontraron contratos sin justificación de algunos pagos, obra deficiente en su ejecución, así como obra que se entregó a contratistas sin el adecuado proceso.

También sorprenden algunas compras a sobreprecio, entre ellas, llantas adquiridas por cerca de 300 mil pesos.

