LA PAZ, BCS., 6 de septiembre.- “¡¿Cómo puede ser posible que hayan traído hasta las patrullas?!”, denunció una usuaria de servicios del ISSSTE en La Paz, Baja California Sur, mientras buscaban sacarla del Hospital General, tras acusar presuntas negligencias médicas en la atención a su esposo, el profesor Noé Gaona Cortés.

La señora Ángeles Solís denunció en redes sociales que la noche del jueves enfrentó un episodio de mucha desesperación, luego de que por tercera ocasión su esposo, un paciente de hemodiálisis, necesitara una intervención de urgencia, debido a esto, reclamó una serie de omisiones que se han venido dando al menos en las últimas dos semanas, donde incluso ha tenido que lograr un amparo para que sea atendido.

En una transmisión en redes sociales, pidió ayuda ante las versiones contradictorias en la atención a su esposo, un profesor jubilado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad y cuyo primer ingreso por un fuerte dolor -sin diagnosticar- fue hace casi dos meses.

“Nos dijeron que otra vez se le perforó el estómago, y cómo puede ser posible esto, que no nos dejan pasar a verlo, nos dicen que lo van a pasar a quirófano y luego nos dicen que no, por favor, maestros ayuda”, expresó la mujer que logró captar la presencia de la policía municipal en la sala de espera del hospital.

Lee también Entra emergencias por dolor abdominal y muere por negligencia médica en Jalisco

Publicada por Angeles Solis en Jueves, 5 de sep. de 2024

“Nos quieren sacar del ISSSTE, no puede ser posible esto. Ahora nos quieren sacar por que dicen estamos haciendo un escándalo, pero queremos saber qué pasa con mi esposo… ya trajeron a toda la policía, por favor ayúdennos. Ahora resulta que nosotros somos los malos… ¿entonces qué quieren? ¿qué no estemos preocupados por él?”, lanzó en el video.

El caso ha causado indignación y reacciones en el magisterio sudcalifornianos quienes han hecho un llamado a las autoridades del ISSSTE en BCS y del estado para que brinden la atención adecuada al profesor, quien -según han narrado familiares– lleva cuando menos dos meses con intensos dolores que no fueron diagnosticados sino hasta el pasado 28 de agosto cuando le detectaron una úlcera y fue intervenido ese mismo día.

Este viernes, la familia declaró que el día de ayer finalmente entrada la noche fue intervenido con un 5 por ciento de probabilidad de resistir la operación y hoy se encuentra en terapia intensiva, en una condición muy delicada.

“Por tercera ocasión en menos de una semana entró a quirófano. ¿Por qué? Por que se le perforó otra vez el estómago por que no nos han hecho caso en todo este tiempo ha sido pura negligencia”, expresó en entrevista con medios.

Lee también Tribunal ampara a mujer por negligencia en el IMSS tras extirpación de seno por cáncer de mama

Atención médica con amparo

Y que expuso que el pasado 20 de agosto llegó al Hospital General del ISSSTE en La Paz por que su esposo enfrentaba un fuerte dolor, pero no fue atendido y le dieron cita para la Clínica del dolor el 26 de agosto. Seis días después, el día de la cita, le indicaron que no había ningún registro para la atención.

“Allí empezó mi travesía. No me quisieron atender. Fui a hablar con el director y me dijo que era un caso crónico, me dijeron que no era necesario más, que era normal por ser paciente de hemodiálisis”, narró.

El pasado 27 de agosto la señora logró un amparo para que su esposo fuera atendido y un día después le hicieron estudios y entró de emergencia al quirófano por una úlcera que provocó un severo daño al estómago, según expuso, al tiempo que comentó que posterior a la cirugía no había médicos que dieran seguimiento.

Explicó que los siguientes días fueron “críticos”, pues acusó que tampoco cumplieron con la hemodiálisis necesaria y llevó al “colapso de sus pulmones” y a generar un problema mayor que ahora lo mantiene en terapia intensiva.

Exigen atención justa y de calidad

Familiares y amigos del profesor Noé Gaona Cortés denuncian presuntas negligencias medicas en el ISSSTE de Baja California Sur. Foto: Especial

Familiares y amigos de la familia Gaona Cortés han solicitado la intervención del SNTE para que se otorgue una atención adecuada y han exigido a autoridades federales y estatales que garanticen una “atención justa y de calidad” para todos los pacientes.

“Convocamos a todos a exigirle al gobierno una atención justa y de calidad y que no tengan a los pacientes ahí internados a su suerte sufriendo solos por que el personal que hay no funciona, puros residentes y casi no hay, ni doctores en el ISSSTE Conchalito…”, expusieron.

Nerea Gaona, hija del profesor, puso como ejemplo de la atención que cuestionan que uno de los días en que su papá ha estado hospitalizado, un enfermero que contrataron para que lo asistiera, solicitó una gasa para limpiar el catéter que tiene por que sangraba mucho y el personal le proporcionó sólo una, por que –dijo– “no había más”.

Lee también Fiscalía de Sonora asegura veterinaria donde murió la perrita "Channel" por presunta negligencia

Investigan presuntas negligencias

Autoridades del ISSSTE indicaron que ya investigan el caso y se está solicitando un informe médico para corroborar la atención y verificar si se cometieron presuntas negligencias médicas.

Alfredo Ochoa, jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del ISSSTE en BCS, dijo a EL UNIVERSAL que el episodio de ayer con la policía se trató “para contener a la familia” que buscaba ingresar a zonas restringidas.

Manifestó que el protocolo en estos casos es que la familia acuda a levantar formalmente la inconformidad, en apego al reglamento de quejas médicas para iniciar la investigación y su posterior dictaminación.

Enfatizó que el paciente ha sido y seguirá siendo atendido, dijo, y se le brindará la atención necesaria a él y a sus familiares.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr