Este domingo 18 de febrero se llevó a cabo la marcha nacional por la Democracia, en distintos puntos de México se concentraron de manera pacífica y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenir en la elecciones del 2 de junio.

Mientras que en la Ciudad de México el principal orador fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, al otro lado de la CDMX, Claudia Sheinbaum presentó su registro candidata presidencia ante el Instituto Nacional Electoral.

Finalmente, el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre la Marcha de la democracia dijo: "Sin novedad".

Lee también "Sin novedad", dice AMLO sobre Marcha por la Democracia

🗣️ "Hoy todo eso está bajo amenaza, pasamos más de 40 años construyendo una escalera democrática, y hoy, desde el poder, quién llegó a ese primer piso por libre voluntad de ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla": Lorenzo Córdova durante… pic.twitter.com/1spvkhbPTG — El Universal (@El_Universal_Mx) February 18, 2024

Baja California Sur

Marcha por la Democracia en Baja California Sur

Al grito de “¡voto libre!” y “¡Viva la libertad”, algunos cientos de ciudadanos salieron a marchar en calles de La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, sumándose así a la movilización nacional de este domingo.

Desde allí, los organizadores tomaron el micrófono para señalar que el objetivo es sumarse al reclamo nacional por el respeto a las instituciones y la defensa del voto.

“Buen día a todos aquellos que queremos a un país con separación de poderes, que queremos a una Suprema Corte de Justicia independiente y autónoma, que queremos a un Instituto Nacional Electoral independiente y autónomo, que queremos elecciones limpias y que no hayan ataques”, expresó Flavio Díaz Mirón, uno de los convocantes, al iniciar su mensaje.

Posterior a ello, señaló la importancia de sumarse como estado a esta movilización nacional para visibilizar el reclamo de la ciudadanía, a doce días del inicio formal de las campañas y tres meses para los comicios del 2 de junio, para que se garanticen elecciones seguras y un proceso democrático.

En la plaza Antonio Mijares, en San José del Cabo también se concentraron unas 400 personas y alzaron banderas de México, escucharon el mensaje del ex consejero electoral, Lorenzo Córdova Vianello y finalizaron con el himno nacional mexicano.

Con información de Gladys Navarro

Chihuahua

Marcha de la Democracia en Chihuahua. Foto: Especial

Cientos de personas se unieron este domingo para participar en la llamada Marcha por Nuestra Democracia, en el estado de Chihuahua. En el lugar los asistentes gritaron consignas como “Juárez, escucha, esta es tu lucha”, “no somos acarreados, somos ciudadanos”, entre otros.

La primera convocatoria comenzó en el municipio de Chihuahua, en la glorieta Pancho Villa para de ahí marchar hacia la Plaza del Ángel en la capital del estado.

Hasta ese punto se dieron cita desde antes de las 10 de la mañana cientos de ciudadanos, quienes tienen como fin unirse al reclamo y rechazo nacional en contra de las recientes reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Federico Delgado, del consejo Sí por México en Ciudad Juárez, explicó que se trata de una manifestación pacífica en defensa de la democracia, ya que está siendo amenazada por el Gobierno Federal con la intentona de reformas a organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) además de buscar debilitar el Poder Judicial.

De acuerdo con lo que se informó, hasta ese lugar llegaron personas de diversos municipios de Chihuahua como lo son: Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Meoqui, Julimes, Saucillo, Rosales, Camargo, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Matamoros, Coronado, Valle de Allende, Villa López, Guadalupe y Calvo, Valle de Zaragoza, El Tule, Huejotitán, Valle del Rosario, Balleza y Guachochi, entre otros.

“Chihuahua convoca, la Carta no se toca”, “democracia sí, dictadura no”, “mi voto es libre, se respeta”, eran algunos de los mensajes que se leían en las cartulinas que portaban los asistentes a la marcha.

Algunos de los ciudadanos, así como políticos y hasta exgobernadores, comentaron que asistieron a esta convocatoria, ya que buscan defender las instituciones y la democracia en el país.

Con información de Paola Gamboa

Sinaloa

Marcha por la Democracia en Sinaloa. Foto: Javier Cabrera/ EL UNIVERSAL

Frente el atrio de catedral, en la capital del estado, se concentró una larga columna de más de 6 asistentes a la marcha por “Nuestra Democracia” que partió desde las escalinatas del templo de la Lomita, encabezada por jóvenes con playeras blancas con el emblema “Nuestra Democracia no se Toca”.

En la marcha por la avenida Álvaro Obregón, principal vía de comunicación de Culiacán, jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades enarbolaron pancartas con los texto “Vivimos en una democracia no en una dictadura”; “Por un voto libre tu decides”, “Por una democracia estamos aquí”, entre otros mensajes.

A los pies del templo católico de la Lomita, icono de la capital del estado, conforme inició el desfile hacia la catedral, familias completas, se fueron sumando al contingente que se extendió a lo largo de la avenida Obregón hasta culminar en el centro de la ciudad, donde se concentraron para escuchar el mensaje de Lorenzo Córdova.

En las ciudades de Guasave, Los Mochis y Mazatlán, se replicaron los movimientos por la defensa de la democracia, en la primera ciudad, los ciudadanos a bordo de automóviles, desfilaron desde el parque Hernando de Villafañe, el cual culmino frente al monumento al Indio Guasavence.

Con información de Javier Cabrera

Lee también Al grito de ¡Presidenta!, Sheinbaum se registra ante el INE como candidata presidencial

Sonora

Marcha por la Democracia. Foto: Especial

Cientos de sonorenses participaron en 6 municipios del estado, en la "Marcha por nuestra democracia"; exigieron que tanto el IEE como el INE actúen con transparencia y que en ningún lugar del estado, por más lejano, exista sabotaje en la votación del próximo 2 de junio.

En el trayecto hicieron un alto frente al Instituto Estatal Electoral (IEE), donde una de las organizadoras, Norma Abril, hizo lectura de un desplegado. "No al mapachismo", "no al robo de urnas" en las elecciones del próximo 2 de junio", arengó.

Esta movilización que también se realizó en Álamos, Navojoa, Huatabampo, Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales, fue convocada por las organizaciones que forman parte de Unidos, como: Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Sí por México, UNE México, Unidos por México y Frente Cívico Nacional, así como de 100 organizaciones nacionales.

Con información de Amalia Escobar

Tamaulipas

Marcha por la Democracia Tamaulipas

“Pedimos que el presidente saque las manos de la elección”, señaló la coordinadora de Poder Ciudadano en Tamaulipas, Florentina González Alanís, durante la manifestación ciudadana frente al palacio de gobierno en esta capital.

Y agregó: “Uno de los motivos de la manifestación es que necesitamos que el presidente saque las manos de la elección, ha violado la ley tanto tiempo, dos años y medio con la candidata y necesitamos que el INE aplique la ley, necesitamos respeto a las leyes”.

La coordinadora aseguró que la manifestación se realiza en más de 117 ciudades en todo México y en el extranjero, como en Europa y Estados Unidos.

Añadió que, además de la manifestación en Ciudad Victoria, de forma paralela se realizaron marchas en Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

En Tampico hubo una participación de cientos de personas, quienes comenzaron una caminata desde las instalaciones del INE dirigiéndose hasta la Plaza de Armas.

Con información de Roberto Aguilar

Guanajuato

Al grito de "¡México unido, jamás será vencido!", miles de guanajuatenses marcharon en defensa de la democracia en las ciudades de León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende, y se animaron a impulsar el voto en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Democracia sí, dictadura no”, “Que el voto cuente y se respete”, plasmaron en una gigantesca lona en la capital del estado.

En León, una columna humana partió del Arco de la Calzada, por la calle Madero hacia a la Plaza de los Mártires del 2 de Enero, en donde ondearon la bandera de México.

El representante de la Marea Rosa en Guanajuato, Gustavo Guraieb estimó que en la manifestación participaron 30 mil personas sobre todo de organizaciones civiles, así como amas de casa, estudiantes, profesionistas; en tanto agentes de Seguridad en la zona calcularon la asistencia de entre 10 mil y 12 mil personas, uno de ellos Manuel Bibriesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún de Fox y líder de la Canirac.

Desdeun templete, Guraieb hizo un llamado a que todos salgan a votar el 2 de junio; exigió voto libre y en paz; en especial de los jóvenes.

Escribieron en lonas, trozos de cartón y cartulinas mensajes de repudio al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Presidente rata y narco”, “Presidentín inmundo”, “Loco destructor”.

Así como otras frases: "Gobierno escucha, el pueblo está en la lucha”, “Queremos democracia con Corte independiente, Congreso plural. Instituciones autonómicas” , “Respeto al INE”.

A las movilizaciones se unieron militantes panistas, como Carlos Medina, ex gobernador del estado; el diputado Luis Ernesto Ayala, además el ex secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos.

En la ciudad de Guanajuato, la candidata a la alcaldía por el PAN, Samantha Smith, su esposo el alcalde Alejandro Navarro y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, se mezclaron entre los participantes.

Con información de Xóchitl Álvarez

Monterrey, Nuevo León

Beatriz Páges. Foto: Emilio Vázquez/ EL UNIVERSAL

La periodista Beatriz Pagés, afirmó que México vive una situación de emergencia porque el presidente López Obrador quiere establecer una dictadura de un solo hombre como en los tiempos de Santa Anna y convertir a México en una Cuba, una Nicaragua o una Venezuela.

Durante una un mitin que congregó a unas 10 mil personas en la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza, frente al Palacio de Gobierno, después de un recorrido alrededor de la Gran Plaza, la oradora principal del acto denominado Marcha por la democracia, señaló que el gobierno y el presidente López Obrador quieren robarse nuestra democracia y hacernos esclavos de un régimen dictatorial.

"Nos están diciendo todos los días con todas sus letras que quieren hacer de México una dictadura, una Cuba, una Nicaragua o una Venezuela; pero no se los vamos a permitir", agregó Pagés y dijo que "están preparando el terreno para aprobar una Constitución reeleccionista y sin división de Poderes, preparan un maximato para seguir mangoneando el poder desde las sombras" y hacer de México el país de un solo hombre.

Expresó que México sangra y llora "por los miles de muertos que los abrazos y no balazos han dejado a su paso.

Asimismo aseguró que "el país nunca había sido obligado a arrodillarse ante el poder del crimen, ni se había colocado una pistola en la cien de los electores", ante lo cual, concluyó "exigimos que el crimen deje de meter las manos en las elecciones, queremos que las urnas y no lo sangre decidan el futuro de los mexicanos".

Con información de David Carrizales

Jalisco

En Guadalajara cerca de 40 mil personas, según Protección Civil del estado, se unieron a la Marcha por la Democracia que inició en la plaza de los Dos Templos y culminó en la Plaza Juárez.

Los participantes se congregaron a las 10:30 horas y vestidos de blanco y rosa comenzaron a caminar con pancartas para exigir una democracia libre.

Los organizadores consideraron un éxito esta manifestación en la capital de Jalisco, pues llegó mucha más gente de la que esperaban.

Señalaron que por ahora no se tienen planeadas otras movilizaciones, pero se dijeron listos para defender el voto libre.

Con información de Raúl Torres

Zacatecas

Marcha por la Democracia en Zacatecas. Foto: Captura de pantalla

Ciudadanos de la marea rosa en Zacatecas se unieron a la movilización nacional denominada "Marcha por nuestra democracia", la cual partió de la Alameda para internarse por las principales calles del centro histórico hasta llegar a la Plazuela Miguel Auza.

En la marcha una de las principales lonas que portaban los manifestantes decía: "Presidente: saque las manos de la elección", otras más decían "Queremos elecciones en paz y transparentes", "No más desvíos de recursos públicos en las campañas", "Únete, por nuestra democracia y nuestra libertad", además de que muchas personas portaban banderas de México.

Al llegar a la Plazuela Miguel Auza hubo un mitin se emitieron mensajes y posturas de diversos grupos que han manifestado su oposición a la actual política de gobierno del gobierno federal, como representantes en defensa del INE, desplazados de los municipios de Jerez y Tepetongo, así como sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, organizaciones de transportistas, así como organizaciones campesinas y ganaderos, entre otros.

Benjamín Carrillo, representante de los desplazados, recordó que en 2021 los impactó la violencia en sus pueblos, razón por la cual tuvieron que abandonar sus viviendas y hubo muchos desaparecidos, pero tuvieron que tocar muchas puertas para ser vistos, al señalar que ninguno de los 3 niveles de gobierno han atendido a fondo la situación:

"Este es el sexenio de la muerte (...) ahorita, yo creo que en todos nosotros hay una tristeza, hay un dolor por un ser querido, un conocido o un vecino por estás circunstancias ".

Incluso, aseguró que en el municipio de Jerez, en las comunidades de los desplazados "todavía las cosas no están seguras, mientras que tengamos este tipo de gobiernos que no entiende y no escucha al pueblo".

Otros representantes se pronunciaron por un México más seguro, además de respeto a la autonomía de los demás poderes y libertad en las elecciones.

Con información de Irma Mejía

Tlaxcala

Marcha por la Democracia en Tlaxcala. Foto: Especial

El contingente de la “Marcha x nuestra democracia” llegó hasta las vallas que protegen el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las inmediaciones de la Iglesia de San José, donde gritaron consignas y exigieron al mandatario sacar las manos del proceso electoral.

“AMLO entiende la democracia no se vende”, “López Obrador eres un traidor”, “López Obrador eres opresor”, “López Obrador eres un ladrón”, gritaron mientras del lado de la concentración oficial elevaron el ruido de la batucada para opacar los gritos de los grupos de oposición en Tlaxcala.

“Tlaxcaltecas unidos, jamás serán vencidos”, gritaban al frente de un reducido contingente que replicó la marcha nacional en la capital de Tlaxcala.

Los manifestantes partieron de la zona de las Escalinatas de los Héroes en la capital del estado y después caminaron por las calles del centro histórico hacia los alrededores de la Iglesia de San José, donde llegó el presidente pasadas las 12 horas.

Ante el cerco de protección en el evento oficial, los manifestantes se colocaron a un lado de Palacio de Gobierno y desde ahí levantaron sus pancartas y gritaron las consignas contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Justino Miranda

Morelos

Un contingente superior a los 2 mil participantes, entre ciudadanos y políticos vestidos de rosa y blanco, con banderas y carteles, realizaron la "Marcha por nuestra democracia" para exigir que el gobierno federal no interfiera en las elecciones de este año.

Personajes del ámbito político como el diputado local por el PAN, Óscar Cano Mondragón y la dirigente estatal del partido del blanquiazul, Dalila Morales Sandoval se sumaron a la marcha por la democracia que se realizó a nivel nacional para evitar abusos de los programas sociales.

En Cuernavaca el punto de concentración fue la iglesia de El Calvario, bajó por la calle Matamoros y llegó al zócalo de la ciudad. A esta movilización también participó el presidente estatal del PRI, Jonathan Márquez y militantes de otros partidos.

"AMLO la nación te demanda guardar y hacer guardar la Constitución", se leía en una lona que acompañó la marcha.

Frank Sosa, vocero de la marcha, dijo que con esta movilización buscan que los gobernantes y alcaldes dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista.

Con información de Justino Miranda

Lee también Marcha por la Democracia desborda Zócalo capitalino para exigir voto libre y elecciones democráticas

Oaxaca

Marcha por la Democracia Oaxaca

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, al inicio de la se reportaron 300 personas; sin embargo, durante el recorrido se fueron sumando al contingente y finalmente la Policía Vial informó que participaron mil 200 personas en “Marcha por la democracia”convocada por organizaciones civiles en la ciudad de Oaxaca.

Luz Layú Vargas, una de las voceras de la manifestación, aseguró que hay una regresión democrática y que el país vive una “emergencia nacional” por que desde el gobierno se atenta contra las libertades.

“Vengo a hacerles un llamado de que es correcto estar preocupados, pero es mejor estar ocupados en detener la agresión que este gobierno está llevando a cabo. La regresión democrática no es menor, el gobierno actual la ataca constantemente y ya aclaró con todas sus letras lo que busca con las iniciativas de ley que acaba de mandar el Presidente al Congreso”.

En la marcha, algunos de los participantes señalaron que no están dispuestos a “vivir nunca más en una época de oscurantismo”.

También afirmaron que se está ante una emergencia nacional, porque las libertades están siendo vulneradas todos los días y que hay casos probados de corrupción en las instituciones del Estado, como lo ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

De igual manera sostuvieron que hay “narcopolítica”, una crisis económica “que parece no tener fin”, y la falta de confianza en las instituciones y en los gobernantes.

Con información de Juan Carlos Zavala

Puebla

Marcha por la Democracia en Puebla. Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

Cerca de 10 mil personas, según los organizadores, participaron en la marcha en defensa de la democracia realizada en la ciudad de Puebla, capital del estado. Ciudadanos se unieron a la manifestación nacional convocada por organizaciones civiles. El gran contingente que marchó por calles y avenidas, estuvo acompañado por liderazgos del PRI y PAN, entre ellos el candidato a la gubernatura Eduardo Rivera Pérez. En el contingente también pudieron ser observados los líderes estatales del PAN, PRI y PRD, además de candidatos a un puesto de elección popular del bloqueo opositor.

Con información de Édgar Ávila

Veracruz

En diversas ciudades del estado de Puebla, docenas de ciudadanos salieron a marchar en defensa de la democracia. En las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, hubo concentraciones ciudadanas. En la ciudad de Xalapa, capital del estado, un grupo de personas salió a las calles a pesar del clima adverso que se registraba. En el puerto de Veracruz, a los cientos de manifestantes vestidos de blanco y rosa, se les unieron diversas figuras políticas, entre ellas el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares

Con información de Édgar Ávila

Chiapas

La marcha nacional por la democracia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas reunió a ciudadanos que se pronunciaron contra el "autoritarismo"y por el voto libre y su defensa ante los riesgos de imposición en las elecciones .

Existen señales "flagrantes" de que se pretende "imponer" a una candidata " en la presidencia de la República, y se podrá impedir sólo con la participación y la votación ciudadana, alertó Roberto Domínguez, uno de los participantes.

Las reformas constitucionales que se enviaron, " saben desde el poder que no van a pasar, pero les dan argumento para agredir a la Corte quees "el único poder que se ha enfrentado al poder".

Durante el mitin, realizado a un costado de la sede del gobierno estatal, Domínguez agregó que el poder sólo puede ser derrotado por el poder, que es el poder ciudadano, "el poder del voto, de las urnas, así que no debe permitirse que "nos impongan a una persona que no es la idónea para dirigir los destinos del país".

Es necesario votar, puntualizó, en función de las personas que cumplan mejores expectativas y no de los partidos políticos que "que ya pasaron de moda".

En su intervención, Valdemar Rojas López, líder moral del Partido Acción Nacional de Chiapas y exdiputado local manifestó que los ciudadanos depende "si quiere que continúe este régimen autoritario, o si quieren que el día de mañana estemos como en Cuba o en Venezuela, o si quieren un país libre que es Mexico"

"Los votos valen mucho, esperemos que se depositen en favor de la democracia y de la libertad", planteó el nonagenario político y exalcalde Tuxtla Gutiérrez .

Con información de Óscar Gutiérrez

Tabasco

Con la consigna de que cesen los ataques en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), tabasqueños salieron a las calles para protestar y exigir al gobierno federal no meter las manos en las próximas elecciones.

Jorge Carrillo Pons, fue el encargado de subir a una improvisada tribuna colocada frente al palacio de gobierno, donde llama a todos los ciudadanos a defender al INE.

"Esta marcha es por la defensa de nuestra democracia, porque tenemos una democracia amenazada por un gobierno que llegó al poder gracias a nuestro sistema democrático pero que está tratando de destruir el sistema que permite la alternancia, que no es otra cosa que los ciudadanos tengamos la libertad y el poder de premiar a los buenos o sancionar con su voto a los malos gobiernos", señaló.

Y agregó: "En esta marcha nos oponemos a que sigan los ataques en contra del INE, que se pretenda controlar al tribunal electoral, que se quiera acallar al instituto de transparencia, que se atente contra la división de poderes y que se ataque la libertad de expresión".

En esta marcha participaron lideres de organizaciones civiles, diputados locales de oposición y exlegisladores.

Alberto Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional Capítulo Tabasco, agradeció a los asistentes y justificó la poca convocatoria, al asegurar que la lluvia impidió que cientos de tabasqueños dejaran de asistir.

Con información de Leobardo Pérez

Lee también “Marcha por la Democracia”, hoy 18 de febrero, minuto a minuto





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc