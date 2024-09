Zacatecas.- En medio de protestas, dispositivos de vigilancia en los filtros que impidieron el ingreso a un grupo de personas al Palacio de Convenciones, entre ellos, algunos diputados locales de oposición, así como pronunciamientos de los colectivos de las madres buscadoras, se realizó el mensaje del gobernador David Monreal Ávila al rendir su tercer informe de gobierno.

Este domingo, en el marco del 478 aniversario de la fundación de la ciudad de Zacatecas, luego que se realizó la entrega formal del documento del informe de gobierno que fue llevado a la Legislatura local por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal; al mediodía, se realizó el mensaje ciudadano de David Monreal en las instalaciones del Palacio de Convenciones.

Desde temprana hora, la zona más custodiada fueron los accesos al Palacio de Convenciones, aunque esta situación generó que dos colectivos emitieran un pronunciamiento, luego que en las redes sociales se difundiera una lista con nombres y fotografías, en la que no sólo aparecían políticos de oposición, sino también los rostros de dos activistas de los colectivos de personas desaparecidas, la cual presuntamente se distribuyó entre el personal gubernamental y de seguridad para que les limitaran el accesos al informe.

Ante esta situación, a las 12:30 horas, los colectivos Madres Buscadoras de Zacatecas, así como de Sangre de mi Sangre, publicaron un pronunciamiento para reprobar dicha “lista de personas no gratas o problemáticas” donde aparecen dos de sus representantes, por ello, urgieron a las autoridades aclarar estos hechos para ubicar a los responsables “de esta lamentable y peligrosa práctica”.

En el comunicado se enfatiza que: “El perfilamiento de las madres y familias buscadoras es una acción altamente peligrosa en un contexto donde impera la violencia, la inseguridad y la impunidad. Esta acción contraviene las leyes de protección a las víctimas, los principios básicos de los derechos humanos y constituye una grave revictimización”.

Por ende, se señala que “cuando los gobiernos le temen a la justa demanda de las familias de las víctimas estamos frente a una confesión de irresponsabilidad, falta de acciones eficaces y complicidad ante las desapariciones”.

Además se señala: “Hacemos al Gobierno de Zacatecas responsable de la seguridad e integridad de las madres, hermanas y familias buscadoras. Recordando que en el estado faltan más de 3,900 personas desaparecidas o no localizadas y que más de 1,740 de estos casos se han dado en los tres años que van de este sexenio, colocándose como el peor en el tema de desaparición forzada”.

Restricciones y manifestaciones

La diputada Renata Ávila al ver la manifestación de un grupo de feministas se unió y las acompañó para exigir justicia por la represión policial del 8M. Foto: Especial

De igual manera, un grupo de diputados locales, expresaron su inconformidad, luego que les negaron el acceso al recinto como a la legisladora petista, Renata Ávila Valadez, quien hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, desde afuera del Palacio de Convenciones.

“Nada más quiero dejar constancia aquí, en las redes sociales, que me encuentro aquí con la compañera diputada Maritere, de Acción Nacional, el diputado Chuy Badillo (PAN), que no solamente el gobierno del Estado nos entregaron de manera tardía la invitación para asistir al tercer informe de actividades (…) y ahora resulta que cuando llegamos, precisamente al recinto, después de estar en el Poder Legislativo, donde tuvimos la sesión, resulta que no nos quieren dejar entrar”.

Incluso, la diputada reveló que una de las respuestas que les dieron fue que por órdenes del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se giró la instrucción de que “absolutamente nadie más entre en este informe”, mientras con su celular mostraba a un contingente de personas que se habían quedado afuera.

Al retirarse del lugar, la diputada Renata Ávila al ver la manifestación de un grupo de feministas se unió y las acompañó para exigir justicia por la represión policial del 8M.

“Este día se cumplen seis meses de la agresión en Plaza de Armas a 17 compañeras, entre ellas, madres con infancias, adultas mayores, mujeres con discapacidad, adolescentes y periodistas, fueron golpeadas, gaseadas y/o detenidas en Plaza de Armas con total brutalidad por fuerzas policiacas”, mencionó la diputada.

Otra manifestación que también ocurrió a la entrada de ese complejo fue de un grupo de inconformes que protestaron contra mega obra del segundo piso que se pretende construir sobre el bulevar, a la altura de la zona centro de la capital, que forma parte del reciente proyecto de movilidad que presentó el gobierno estatal que tendrá un costo de más de tres mil millones de pesos.

