Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco llamó a los diputados del Congreso de Morelos a ser sensibles con el tema del fiscal Uriel Carmona Gándara y decidir sobre una eventual terna que enviará para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

“Deberían tener un poquito de voluntad, pero no lo van a hacer; incluso ellos metieron una controversia en la Ciudad de México y entonces siguen protegiendo al fiscal, nosotros estamos esperando la resolución y en cuanto se dé la misma vamos a presentar la terna, para que el congreso decida quién va a sustituir a Uriel Carmona; esperamos que estos diputados tomen conciencia de lo que ha pasado aquí y que los diputados cuando mandemos la terna, tomen la mejor decisión”, dijo.

Recalcó que el nuevo fiscal que llegue tiene que trabajar porque en su opinión ya es mucho tiempo que en Morelos no hay fiscal.

Respecto al tema de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, señaló que está en espera de que las carpetas de investigación avancen; “el que deba, que la pague”, señaló.

Por otra parte, el gobernador afirmó que será respetuoso del proceso electoral 2024 y la administración trabajará para garantizar la seguridad en los próximos comicios en el que se elegirá gobernador, diputados locales y alcaldes.

“Siempre lo he dicho, aquí hemos estado muy bien en los temas electorales. Nosotros no nos metemos, no somos como algunos que forzosamente se están metiendo y quieren meter al cuate, al amigo y al vecino”, dijo el mandatario.



