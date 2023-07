El influencer Regio Parrillero fue duramente criticado en redes sociales luego de compartir que preparó un cocodrilo asado.

“Bien emocionado de preparar mi primer cocodrilo”, escribió en sus redes sociales donde anunciaba que ya se encontraba editando el video para mostrarlo a sus seguidores.

En las publicaciones se observan varias fotos de la preparación del cocodrilo y pese a que aclaró que dicho ejemplar de la especie Morelet fue adquirido con un distribuidor autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las criticas no se hicieron esperar.





“No estoy de acuerdo dejo de seguirlo y no merece nada”, “Este vato es parte del problema que cierta especies esten desapareciendo (sic)”, “La neta que mal plan de tu parte hacer este tipo de cosas” y “sabias que están en peligro de extinción ojalá te demanden adiós”, fueron algunos de los comentarios en contra de su exótica receta.

Sin embargo, también hubo varios usuarios que mostraron su apoyo a Regio y hasta señalaron que este tipo de animales se suele consumir en otros países.

“Muy buena la carne de cocodrilo yo la he consumido en hamburguesa y muy rica”, “El look es asqueroso, pero sabe super”, “Se ve delicioso”, “En Florida, Louisiana y el noreste de Texas están siempre en los menú. No es nada nuevo ni asombroso”.

Y hasta hubo quienes se tomaron con humor el hecho.

“El cabrito de Tabasco”, “El pollo de los de Veracruz”, “aquí en Tampico tenemos de amadre cocodrilos cuando llueve hasta andan en la calle como perritos si quieren vengase por unos”.

Luego de toda la controversia, Regio Parrillero compartió el clip final de su receta, donde muestra que el cocodrilo fue ahumado y condimentado con sal, pimienta, ajo en polvo, paprika y chiles secos.

Además, volvió a aclarar que el lugar donde adquirió el cocodrilo tiene permiso para su crianza, caza, venta y distribución, además de que dicho ejemplar no se encuentra en peligro de extinción.

Por último, agradeció a todos sus comentarios y aseguró que seguirá buscando sabores, técnicas, texturas y recetas nuevas para compartirlas.





Qué dice la Semarnat sobre el cocodrilo que preparó Regio Parrillero

De acuerdo con la dependencia, el cocodrilo de pantano (crocodylus moreletii) forma parte de los tres tipos de cocodrilianos que se distribuyen en el país.

Se puede encontrar principalmente en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, aunque también se han encontrado poblaciones en San Luis Potosí y en la Laguna de Altamira, cerca de Tampico en Tamaulipas.

La especie se encuentra en la lista de menor riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como “sujeta a protección especial”.











