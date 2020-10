Contratan a enfermeros y enfermeras de Tamaulipas para trabajar en Alemania

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un grupo de siete enfermeros y enfermeras de Tamaulipas comenzó a trabajar en el sector salud de Alemania, tras un año de etapas de reclutamiento, capacitación y documentación en México.



Un primer grupo de cinco profesionistas llegó a Alemania el pasado sábado 3 de octubre y otras dos enfermeras se unieron el jueves 8 de octubre.



Todos ellos trabajarán en los hospitales UKS Universitätsklinikum des Saarlandes, el Klinikum Saar Brücken, y el Charité Univerzitätsmedicin; los dos primeros se ubican en la región de Saarland, y el tercero en Berlín, Alemania.



Egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico, Angélica Israely Bagundo Zavala explicó que a finales del mes de agosto del 2019 surgió la convocatoria por parte de la Secretaría Nacional del Empleo, a través de un convenio que tiene el gobierno de Alemania con México, para reclutar enfermeros mexicanos que quieran y puedan trabajar en aquel país europeo.



“Yo acudí a la Secretaría del Empleo en Tampico, donde me atendió la licenciada Claudia Cantú, encargada de convocatorias nacionales, me pidió una serie de documentos como título, constancias laborales”, recordó Angie Bagundo, para EL UNIVERSAL.



Después, ella e Iván Alejandro Martínez Reyes, también del mismo campus universitario, viajaron a la Secretaría Nacional del Empleo en la Ciudad de México, donde fueron entrevistados junto a 130 aspirantes.



Actualmente ya se incorporaron a las labores de enfermería, Angie firmó un contrato en el hospital UKS Universitätsklinikum des Saarlandes en Homburg, Saarland, Alemania, donde tendrá un sueldo aproximado de mil 800 euros al mes. Antes llevaron un curso de seis meses de idioma.



- ¿Ya habías trabajado antes?



“Si, en un hospital privado y en una guardería como enfermera”.



- ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptación?



“Yo creo que lo más difícil ha sido la comida, para mí no ha sido muy difícil el cambio de horario. El clima en lo personal y en comentarios de mis compañeros tamaulipecos sentimos agradable el clima a 10 grados. Y hasta el momento la gente y nuestros empleadores se han portado excelente”, relató.



Lo primero que hicieron al llegar fueron diversos trámites, como contratación de seguro médico y se dieron de alta en la alcaldía de Homburg.



“También nos realizaron pruebas de Covid”, añadió la joven tamaulipeca, quien laborará en hospitalización de enfermedades en el riñón.



Comenta que actualmente en Alemania hay muchas restricciones por la pandemia del Covid-19, por ejemplo, las tiendas cierran a las 16:00 horas y los domingos no abren durante todo el día.



- ¿Cuál es tu objetivo de estar allá?



“Mi objetivo, y al parecer el de mis compañeros también, es homologarnos. Tenemos que aprobar el idioma B2 y cursos homologatorios de enfermería. En un futuro a mediano plazo cursar el C1 para poder realizar una especialidad. De igual manera poder viajar y conocer los países de la Unión Europea. Y claro, poner en alto y dar a conocer que los enfermeros mexicanos podemos destacar en donde sea”.



Los otros tamaulipecos son: Iván Alejandro Martínez Reyes, de la UAT Tampico; Brenda Paulina Alemán y Marycarmen Castro Segura de la UAT de Ciudad Victoria; Ricardo Martín Rojas y Ericka Michelle, de la UAT Nuevo Laredo. También fue contratada Elsa Karina Ulloa, egresada del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), de Ciudad Victoria.

jabf/lsm