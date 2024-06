Guadalajara.— Tras cuatro días tensos de cómputo de votos, la noche de este domingo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco entregó la constancia de mayoría en la elección para gobernador al emecista Pablo Lemus Navarro.

Desde la tarde la sede del IEPC fue resguardada con vallas por elementos de la policía del estado y a las afueras se reunieron cientos de simpatizantes de Lemus, que lo recibieron con aplausos y porras, y aunque se instaló un templete para que Lemus diera un mensaje, antes de subir el gobernador electo tomó un altavoz y se acercó a la militancia de su partido a pie de calle para agradecerles.

“Quiero que sepan que este no es un triunfo de una sola persona, no es el triunfo de Pablo Lemus, sin ustedes este triunfo no se hubiera logrado. Ahora quiero hacerles una invitación: tenemos que hacer un gran gobierno para las y los jalisciense y eso requiere de personas comprometidas, que amen a Jalisco, con mucha capacidad, por eso quiero hacerles una invitación a hacer gobierno juntas y juntos para las y los jaliscienses”, dijo.

Señaló que antes de trabajar, con miras a su toma de protesta, el 6 de diciembre, se tomará vacaciones.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, señaló que se realizaron recuentos voto a voto de 17 mil 646 paquetes electorales, lo que representa más de la mitad de la elección, y agregó que el instituto está listo para aclarar en tribunales cualquier duda.