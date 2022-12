Con tiempo y amor, buscan prevenir el consumo de drogas en Guanajuato

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció la campaña “Amor a Tiempo” para prevención de las adicciones por tener evidencias de que si a los niños se les expresa cariño y amor en familia, se les dota de una doble protección contra las drogas.

En el segundo día de actividades del Segundo Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones 2022 Planet Youth, señaló que la campaña se derivó de una encuesta a 128 mil estudiantes de tercer grado de secundaria aplicada en 2 mil 282 escuelas del estado.

Los datos nos dicen que si nuestros niños y niñas crecen en entornos en donde se les expresa cariño y amor, y si además ese amor se expresa a través de tiempo compartido, generamos la mejor clase de protección. La fórmula es muy sencilla, decirle: ‘te amo’, demostrárselo, que lo sienta él y pasar tiempo con ellos; esa es la fórmula de la doble protección.

“Nuestros hijos necesitan tiempo, hay que dar amor a tiempo”.

Dijo que se debe generar un ambiente adecuado donde se sientan seguros, también se sientan escuchados por los adultos.

Dijo que en las escuelas la responsabilidad de los directivos y maestros es monitorear las dinámicas que suceden dentro para identificar posibles conductas de riesgo, y lo mismo para los padres y madres que tienen responsabilidad, no solo es darse seguimiento a su desempeño académico, sino a su forma de relacionarse con sus compañeros de clases, así como con los demás compañeros.

Dijo que en Guanajuato se ha puesto énfasis en las escuelas como centro de prevención, y han priorizado 203 en las que se está creando un entorno seguro de 3 kilómetros a la redonda.

Se trabaja en torno de esas escuelas para que haya una estricta vigilancia en la venta de sustancias a las niñas, niños y adolescentes.

A los alcaldes y alcaldesas presentes en el evento les pidió aplicar las normas municipales y aplicar los reglamentos, con clausuras a los negocios que venden cigarros y alcohol a los menores. “No puede ser que el señor se la tiendita, sin escrúpulos les venda cigarros sueltos a los niños o les venda cervezas en la bolsita”.

Ustedes tienen a su cargo fiscalización y es importante que se metan ahí, para que monitoreen esas escuelas, porque esos son los factores de riesgo, no podemos tan fácil que sean accesibles esas sustancias, que “a niños de 3 a 12 años le vendan un cigarro suelto en la tienda, tenemos que supervisar y clausurar a la tiendita, al negocio que no entienda que no puede estarle vendiendo alcohol y tabaco a menores”.

El mandatario señaló que otra encuesta reveló que el 50 por ciento de los menores han probado el alcohol antes de los 12 o 13 años de edad.

Rodríguez Vallejo destacó que Planet Youth es un modelo que se impulsa en 4 factores clave para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes: la familia, las amistades, el tiempo libre y la escuela.

Explicó que en 2022 se han realizado 3 mil 320 acuerdos parentales que han impactado a más de 126 mil personas. Se generaron 46 Mesas Interinstitucionales para la Prevención de Adicciones, con la participación de más de mil funcionarios municipales, quienes reunieron las propuestas comunitarias y para transformarlas en políticas públicas.

Se hizo una muestra representativa de 255 funcionarios para la ‘Encuesta de Capacidad de Prevención Municipal’, para conocer a cada municipio hacia la prevención de adicciones.

Según los hallazgos, descritos por ediles, los amigos son uno de los principales círculos sociales para consumir alguna droga como el alcohol y el tabaco.

El principal reto, coincidieron algunos, es cómo se trabajará con las familias para que sean el principal protector social, pues se detectó que en algunos municipios los papás no platican, ni pasan tiempo con sus hijos.



