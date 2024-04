Monterrey, NL, 22 de abril- Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), expresaron su indignación y reiteraron su exigencia para que las autoridades resuelvan el feminicidio de la joven alumna de dicha institución educativa, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien fue localizada sin vida en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla, el 21 de abril de 2022.

Las estudiantes tenían previsto realizar a las 16 horas un acto en memoria de Debanhi en la explanada de la facultad de Leyes, después una protesta frente al Palacio de Gobierno y concluiría su jornada de lucha y memoria, con un marcha y manifestación en la Fiscalía General de Justicia del Estado; pero pospusieron dichas actividades para el próximo viernes, debido que a lo largo del día se registró una pertinaz llovizna, y además la familia de Debanhi no estaba en condiciones de asistir como estaba previsto.

Sin embargo, las organizadoras Miranda Cuevas y Leslie Sánchez, expresaron su sentir de indignación y tristeza, porque el caso sigue impune sin conocerse quiénes son los presuntos responsables, a dos años de que ocurriera el crimen.

Lee también: Es increíble que no se tenga nada tras dos años": Mario Escobar, papá de Debanhi

Por ello recalcaron su decisión de seguir luchando para se haga justicia para Debanhi y todas las demás víctimas de feminicidio, desaparición y cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

“Nos sentimos muy enojadas, preocupadas, con tristeza porque han pasado dos años y no se ha dado con los responsables y han fallado tanto la Fiscalía como el Gobierno de Nuevo León”, dijo Miranda, y agregó que además se siguen presentando feminicidios y desapariciones.

Estudiantes de Derecho de la UANL se manifiestan a dos años del caso de Debanhi/ Foto: Emilio Vásquez. EL UNIVERSAL

Expresó la joven estudiante de Leyes que ni siquiera tendrían que estar haciendo este tipo de manifestaciones, si las autoridades hicieran bien su trabajo de prevención y de procuración de justicia.

“Es indignante todo lo que estamos pasando, y que salgas a una fiesta, que vayas con amigas, y que no regreses a tu casa”, como sucedió con Debahni Escobar, señaló Miranda y expuso que mientras tanto seguirán exigiendo y luchando porque ellas y todas las estudiantes puedan vivir en paz, “porque en las mismas instalaciones universitarias somos víctimas de agresiones, acoso y violencia”.

Comentó Miranda que no tuvo el honor de conocer a Debanhi que estudiaba el primer semestre de Leyes cuando desapareció, pero sabe que era una joven inteligente con muchos sueños y muy activa, por ello es muy triste y lamentable que alguien le arrebatara la oportunidad de realizar sus sueños, si las autoridades hicieran las cosas bien, tal vez hoy estaría en la Facultad.

“Es muy indignante que el Gobierno, la fiscalía, los policías que tenemos, nos ofrecen una seguridad muy mala, y es deprimente que aún no se encuentre al responsable, habiendo tantas pistas del caso, porque se sacaron muchos videos, hubo muchas pruebas y evidencias del caso; es molesto, frustrante, y me da mucho coraje, porque no hemos visto que se muevan las autoridades ni la Fiscalía.

Afirmó Miranda que cuando las investigaciones llegan un poco más lejos es porque las mismas “morras” salen a marchar a exigir, lo difunden, lo comparten y exigen justicia, pero las autoridades no hacen su trabajo, “yo por mi parte no me siento segura ni con los policías de Fuerza Civil, lo vimos en la marcha del 8M que fueron agredidas muchas por ir pasando por el lugar” de la manifestación.

“Nadie nos cuida, hablan mucho de seguridad, pero yo no me siento protegida, y siguen ocurriendo feminicidios, porque no le dan la importancia que tiene un caso de agresión, y luego llega al feminicidio, como acaba de suceder con una mujer policía, Karina, que fue asesinada por un compañero de Fuerza Civil, y ella había puesto denuncias por violencia, y esto llegó a que la asesinaran, porque no actúan para prevenir, necesitamos atender desde el comienzo, pero la fIscalía, el Gobierno ¿qué hacen?.

Leslie Sánchez expresó a su vez que seguirán protestando para exigir justicia y que no vuelvan a ocurrir feminicidios, porque “nadie tiene el derecho de tomar una vida ajena, ni querer decidir sobre lo que quieres o no sobre tu cuerpo o tus decisiones.

No tenemos por qué sentir miedo, miedo de salir a alguna fiesta, esto no debió pasar con Debanhi y nadie tiene por qué sufrir este acoso en el Metro, en el transporte público o en las escuelas, concluyó la joven universitaria.

Lee también Confirma Tribunal vinculación a proceso a 2 empleadas del motel Nueva Castilla por caso Debanhi Escobar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv