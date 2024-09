En redes sociales es normal ver videos de hombres pidiendo matrimonio a sus enamoradas de formas bastante ingeniosas y en lugares a veces originales. Pese a que esto es algo ya bastante común, en esta ocasión a los internautas les causó curiosidad que el hombre involucrado pidiera la mano de una bailarina en el bar donde trabajaba.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, el hermoso momento ocurrió en un bar llamado “La Curandera” ubicado en Paraíso, Tabasco, el pasado 10 de septiembre.

En las imágenes de observa a la futura novia parada junto a una mesa color azul, mientras el novio se acerca poco a poco hasta colocarse frente a ella y ponerse de rodillas.

El hombre, aparentemente nervioso, saca un anillo y después de algunas palabras se lo coloca en el dedo a su enamorada, quien empieza a llorar. Posteriormente, ambos se abrazan.

El momento estuvo amenizado por la canción “Par de anillos” mientras los presentes aplaudían y felicitaban a los novios.

🟡Joven le pide matrimonio a una "trabajadora de la vida galante" de la cantina “La curandera”, ubicada en #Paraíso, #Tabasco, frente a los ojos de los clientes se arrodilló y sacó un anillo para pedirle a la "cariñosa" que… pic.twitter.com/RTCI0hPkoc — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 19, 2024

La escena causó muchos mensajes en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron la declaración señalando que ahora la mujer dejará de trabajar en el bar para estar a lado de su amado, aunque también hubo quienes señalaron que fue el hombre quien se sacó la lotería ya que será la “cariñosa” quien lo sacará de trabajar y vivirá feliz a su lado.

“Conozco a varios así”, “mi abuelito hizo la misma jugada… ahora él es feliz y paseando con su mujer y tomando fotografías para el OF (Only fans)”, “lo bueno que ya no va a pagar por los servicios ahora serán gratis”, “Fan de su relación” y “Es un trabajo, ella también merece que alguien la ame y se case con ella… bien por usted señora”, fuero algunos de los comentarios.

Además, hubo quienes compararon la escena con la película mexicana “La mancha de sangre” donde una prostituta que trabaja en un bar de mala muerte de la Ciudad de México conoce a un joven provinciano, quien se enamora de ella.

