La Paz.- Dos quejas por presunta violencia simbólica, verbal y de otros tipos, incluso daño moral, acumula el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha dado trámite a las investigaciones.

Las quejas contra el gobernador fueron presentadas por dos mujeres, una profesora y una empresaria del ramo de transporte, quienes aseguran haber sido víctimas de actos de violencia cometidos por el gobernador, del tipo simbólica, por actos discriminatorios, violencia psicológica, incluso daño moral.

Evangelina Castillo Hirales, presidenta de la asociación Gremio Rosa Movilidad en Los Cabos que busca concesiones de taxis para mujeres, confirmó a EL UNIVERSAL que recientemente presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntos actos de violencia simbólica y daño moral, ejercidos por el mandatario estatal .

La empresaria dijo que en la búsqueda de lograr concesiones han sido “obstaculizadas y discriminadas”, incluso el gobernador –acusó– ha hecho señalamientos falsos en su contra que habrían dañado moralmente a su colectivo.

“El gobernador ha buscado desacreditarnos, incluso frente a la sociedad, por eso consideramos que ha hecho un daño moral, además de que nos ha cerrado las puertas a más de medio centenar de mujeres que buscamos desde hace años concesiones de taxis y ese gremio solo está reservado para hombres”, expuso.

En diciembre pasado, durante un acto relacionado con el transporte, un grupo de mujeres pertenecientes a esta asociación increparon al gobernador en busca de una reunión y avances en el tema. El mandatario, en uso del micrófono, lanzó diversas expresiones en contra del grupo de mujeres, acusándolas de extorsión y alentando el abucheo de los asistentes.

En el video dónde quedó grabado el desencuentro, el mandatario respondió así a la manifestación: “voy a continuar con firmeza por que la ley se respeta en Baja California Sur. No vamos a actuar en contra del pueblo. Hay gente que ha venido a interrumpirnos y pedían 10 mil pesos...No me falten al respeto, ya les dije, ya estuvo bueno…retírate”.

Al respecto, la empresaria sostuvo que consideraron estas expresiones como “la gota que derramó el vaso” y decidieron proceder contra el funcionario.

“Dijimos basta de ese maltrato, grosero y prepotente, muchas de las compañeras incluso se han salido del grupo por que tuvieron miedo de seguir con nuestra lucha. Hubo una sola persona que quiso un beneficio personal, pero ella no estaba en el gremio. El gobernador de ahí se agarró y nos ha hecho ver como si no mereciéramos trabajo, ha querido hacernos quedar mal y por eso decidimos interponer esta queja.”, expuso.

Esta queja -presentada la semana pasada- se suma a la presentada en enero, interpuesta por la maestra de preescolar, Claudia Isabel Peña Garza, por una situación que enfrentó en noviembre del año pasado durante una reunión con el gobernador cuando se desempeñaba como diputada parlamentaria.

Al hacer ella uso de la voz para buscar un diálogo y hacer ver la importancia de la perspectiva de género, Castro Cosío se molestó por lo que consideró "interrupción", incluso alzo el tono de su voz y pidió “respeto” a su investidura y a la Sala de Gobernadores donde se realizó el encuentro.

Emitió diversas expresiones en contra de la profesora que fueron consideradas por colectivos feministas y especialistas como misóginas, discriminatorias e intolerantes.

La profesora buscó asesoría legal y acompañamiento y el mes pasado interpuso una queja por considerar que se trató de un acto de violencia simbólica.

"No estoy para que me falten al respeto", responde mandatario

Al respecto de estas quejas, el mandatario rechazó que su comportamiento sea incorrecto y advirtió que ha sido él quien ha recibido “faltas de respeto”.

“Tampoco estoy yo como para que me falten al respeto. Así de sencillo ya les dije, no puedo estar ya con agresiones de manera constante. Hay que respetar la institución, respetar aquí también a un servidor… yo no he ofendido a nadie, pero si ella se inconformó pues que siga su curso”, declaró sobre el caso de la profesora.

Sobre la segunda queja, el mandatario reiteró que no tiene “cargo de conciencia” y advirtió que “no será rehén de nadie”, ni creará concesiones en específico ni para mujeres.

Comisión de Derechos Humanos asegura que investigará con perspectiva de género

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur confirmó que ambas quejas se están investigando y analizando.

La presidenta del organismo, Charlene Ramos Hernández, declaró que avanzan las investigaciones y aseguró que se investigarán con objetividad y se aplicará la perspectiva de género.

“Se va aplicar la perspectiva de género y si hubiera una violación se emitirá la resolución correspondiente. Actualmente ambas están en la etapa de investigación”, puntualizó la abogada.

El mandatario desde su inicio de gestión, en 2021, ha tenido desencuentros con ejidatarios, pescadores, empresarios, familiares de víctimas del delito y con periodistas locales, ante quienes ha mostrado su molestia frente a cuestionamientos sobre el ejercicio de gobierno.

