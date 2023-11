LA PAZ, BCS., 27 de noviembre.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, fue exhibido mientras alzaba la voz y fustigaba a una maestra de preescolar, integrante del Parlamento de Mujeres, durante un encuentro en el marco de las acciones del 25N para visibilizar la necesidad de la erradicación de las violencias contra mujeres.

“Estás en mi casa, eh…” “¡como te llames… no me interesan tus maestrías!” , fueron algunas de las expresiones del mandatario en respuesta a una intervención de la maestra Claudia Isabel Peña Garza, electa integrante del Parlamento de Mujeres 2023 cuando le refirió la necesidad de visibilizar la participación de las mujeres sudcalifornianas en la historia del estado.

Reunidos en la Sala de Gobernadores, en el edificio público sede del Poder Ejecutivo, el gobernador había elogiado durante más de una hora a los jefes políticos en la historia estatal, cuando la profesora intervino para remarcar el importante rol también de las mujeres, como el de la profesora Rosaura Zapata Cano (1876-1963) oriunda sudcaliforniana, impulsora de la Educación Preescolar nacional y galardonada con la medalla Belisario Domínguez por el Senado de la República.

Maestra solo pidió remarcar rol de las mujeres

“No quiero faltarle al respeto a lo que comenta, pero en este estado han habido mujeres ilustres, estamos en el año de la profesora Rosaura Zapata, pionera de la Educación Preescolar, una mujer valiente y estamos en un Parlamento de Mujeres y ahorita usted solo ha mencionado a hombres”, expuso.

Su comentario provocó una respuesta del mandatario que ha sido catalogada en redes sociales ya por activistas y docentes como “misógina, discriminatoria y violenta”, y que reproduce estereotipos de género, pues le reclamó “respeto” al recinto al que calificó como “su casa”. Incluso mientras la profesora buscaba concluir su intervención y presentarse, el mandatario la interrumpió en varias ocasiones para mantener el uso del micrófono, delante de las 21 parlamentarias allí reunidas.

“Espérate, pues, si no he terminado. No sé quién seas”, interrumpió el gobernador.

-Soy la maestra Isabel Peña, nada más puntualizar.

“Ahorita se presentan, eh, están en mi casa. A ver, cuando vas de visita profesora…

-Maestra María Isabel Peña, le pido de favor…

“Como te llames, ahorita me das tu nombre”, le insistió el gobernador.

-Le pido respeto, nada más.

"Estás en mi casa y estás en la Sala de Gobernadores"

"Déjame hablar, yo fui parlamentario. Estás en mi casa y estás en la Sala de Gobernadores y no me interesan tus maestrías y todo. Lo que me interesa es que las mujeres, los hombres, los jóvenes aprendan un poco de la historia de su patria chica. No es la lucha de las mujeres solo, es la lucha de un pueblo, donde hay hombres, mujeres, lesbianas, y debes ser respetuosa, más tú que eres profesora, eh…”.

La profesora interrumpió de nueva cuenta para solicitarle que se dirigiera a ella con respeto, luego del tono y las expresiones que utilizó el mandatario.

-Nada más diríjase a mí con respeto.

“Tú también a mí. Tú, señora profesora. A lo mejor te incomoda, pero es la historia de tu estado…lo único que yo he estado tratando (sic) es que aprendas algo, de que en este estado han habido estos gobernadores…”, enfatizó Castro Cosío, al tiempo que se autocalificó como un luchador por la igualdad.

"Debes respetar la casa"

“Antes de que tú nacieras muchos luchamos por que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, para que tengas claro. Con todo respeto te digo, para que tengas claro que cuando vas a una casa debes respetar la casa, y si no te interesa lo que está diciendo el titular de esta casa, elector por el pueblo de Baja California Sur, pues lo lamento mucho”, remarcó así su inconformidad frente a la intervención de la profesora electa diputada parlamentaria.

En redes sociales, donde circulan fotos del encuentro y el audio de la reunión, usuarios han recordado que no es la primera ocasión en que el mandatario estalla frente a cuestionamientos o críticas y lo califican como “intolerante” y “autoritario”.

Apenas hace unos días también protagonizó una discusión con ejidatarios, quienes buscan la defensa de sus tierras al norte del estado. Quince días antes protagonizó una acalorada discusión con el empresario Eduardo Sánchez Navarro, a quien le gritó que no era su servidor. Dos años atrás, cuando iniciaba su gestión, Castro Cosío, se enfrentó con un padre de familia que busca justicia por su hijo asesinado.

A inicios de este año el gobernador presumió el arranque de la cruzada estatal “Párale a la Violencia” de género, que busca prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra mujeres, programa que no ha estado exento de críticas de feministas que advierten deficiencias y simulaciones.

