Cuernavaca, Mor.- Natalia Rodríguez Hernández es una ciclista destacada que ganó la medalla de plata en el velódromo de Jalisco en los Juegos Nacionales CONADE 2024. El deporte lo lleva en la sangre y lo práctica desde los cinco años de edad. Su hermano, Daniel, y su padre, Arturo Rodríguez, también son deportistas.

Sin embargo, lamenta la falta de apoyo a deportistas destacados y aseguró que para las competencias han recibido más apoyo de la iniciativa privada que del gobierno estatal y municipal.

“A veces hay apoyo a los atletas, pero no hay seguimiento; no hay becas o algún tipo de apoyo para que los jóvenes puedan seguir en las competencias. Cuando vamos a tocar puertas en el gobierno nos dicen ‘ahorita no se te puede apoyar’ y como familia tenemos que buscarle, y a veces hacemos rifas para solventar los gastos. Por eso digo que el deporte está en el abandono”, expresó.

Su primera competencia nacional infantil fue a los seis años, en Campeche y desde esa edad comenzó a participar en los campeonatos y a los doce compitió en la entonces Olimpiada Nacional representando a Morelos. En 2022 se especializó en ciclismo de pista, pero ante la falta de un velódromo en la entidad, Natalia tiene que realizar sus entrenamientos en carreteras ya sea en la zona sur o norte del estado.

Lee también Listos, más de mil 200 atletas capitalinos para los Juegos Nacionales Conade 2024

Su primera competencia nacional infantil fue a los seis años, en Campeche y desde esa edad comenzó a participar en los campeonatos y a los doce compitió en la entonces Olimpiada Nacional representando a Morelos. Foto: especial

Para los Juegos Nacionales CONADE de este año, dijo, fueron tres meses de capacitación intensa en carretera, entre cinco y seis de la mañana, ya que, al igual que su mamá, trabaja en una estética. Por la tarde continua con entrenamientos de fuerza en el gimnasio.

A sus 20 años de edad, aunque es ciclista desde los doce, afirma que los únicos cinco meses que ha podido entrenar en un velódromo fue cuando estuvo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) a invitación de la Federación Mexicana de Ciclismo.

La joven deportista ha ganado más de 30 medallas entre bronce, oro y plata de las cuales ocho son de competencias nacionales que se llevaron a cabo en estados como Veracruz, Querétaro y Guadalajara. Su próxima competencia en equipo será el 29 y 30 de junio en Guanajuato con el tour Venados.

Lee también Equipo Femenil de Ciclismo gana medalla de oro y boleto a París 2024 en Estados Unidos

Es la hija menor de Laura Hernández y Arturo Rodríguez. Él es profesor de educación física y trabaja como entrenador personal; fue triatleta seleccionado durante cuatro años y Laura trabaja en una estética.

“El ciclismo es un deporte caro porque la bicicleta tiene un desgaste como cualquier otro vehículo de transporte y necesita mantenimiento; la cadena y las llantas tienen que estar en buenas condiciones para los entrenamientos y para las competencias”, refiere Laura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr