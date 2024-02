Ciudad Juárez.— El estado de Chihuahua enfrenta una crisis grave a consecuencia de la sequía, la cual se genera por dos situaciones: la falta de lluvia y la carencia de apoyos del gobierno federal para agricultores y el campo.

De acuerdo con la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS) y el Monitor de Sequía en México, de la Comisión Nacional del Agua, al menos 75% del territorio del estado se encuentra en situación de sequía extrema.

Las autoridades aseguran que el agua para consumo está asegurada para gran parte de la población de Chihuahua, pero está en riesgo la siembra de cebolla, maíz, alfalfa, avena, así como el alimento para el ganado tanto para 2024 como para 2025, debido a la falta de lluvias.

En octubre de 2023 el gobierno del estado y el Consejo Estatal de Protección Civil aprobaron la declaratoria de emergencia por sequía extrema, pero la ayuda no llegó, ocasionado que gran parte del territorio iniciara este 2024 con un problema todavía mayor.

“Todo el estado está seco”

Mario Mata Carrasco, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS), explicó a EL UNIVERSAL que los municipios en el norte del estado están afectados por la sequía, al igual que los de la región de la Sierra Tarahumara, aun cuando en esta zona se genera la mayor cantidad de lluvia que cae en la entidad.

“En este momento una gran parte del estado pasó de sequía extrema a excepcional. Está localizada al norte, prácticamente en los municipios del norte del estado”, indicó el titular de la JCAS.

Precisó que los municipios más afectados son Janos, Ascensión y Ciudad Juárez, con sequía excepcional. De acuerdo con el Monitor de Sequía de América del Norte (NADM), esta categoría se caracteriza por pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos. Además, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

Los municipios serranos de Chihuahua presentan, por primera vez, la misma problemática. “Es la primera vez que vemos que en municipios donde se produce el agua, porque ahí es donde más llueve, están en sequía excepcional”, como es el caso de los municipios de Camargo y Jiménez, dijo Mata Carrasco.

El titular de la junta central de agua explicó que el menor nivel de sequía, que es “anormalmente seco”, actualmente se registra en menos de 1% en todo Chihuahua.

“Todo está seco y anormalmente seco es aproximadamente 1%. Luego ya tenemos sequía moderada, prácticamente en 2% del estado. Luego nos vamos a sequía severa, que es muy poco, pero la mayoría del estado tiene sequía extrema. Podemos hablar de 75% de sequía extrema y el resto ya está en sequía excepcional”, expuso.

Refirió que si en Chihuahua no llueve lo suficiente este año, para 2025 el ciclo agrícola estará en riesgo, al igual que el sistema de riego y el almacenamiento de agua en las presas. “Si no llueve, lo más seguro es que no se abra la presa La Boquilla [en el municipio de San Francisco de Conchos], que no se pueda abrir Las Vírgenes o la presa Francisco I. Madero. Ahorita la que tiene agua es la presa El Granero, que está muy cerca de su capacidad total”, indicó el funcionario.

Insistió en que ya se requiere lluvia porque está en riesgo la siembra de cebolla, chile, alfalfa, avena forrajera y manzana, además de los nogales y el maíz blanco, entre otros.

“Estamos hablando de miles de millones [de pesos en pérdidas] si no hay lluvia. Gran parte de la economía de estas regiones depende del sector agropecuario.

“También se afectará la ganadería, habrá mortandad de reses porque no habrá alimento suficiente, así como el sector lechero, al ser [Chihuahua] el tercer sector lechero del país, porque no va a haber alfalfa o va a estar muy cara. Esto lo que genera es una reacción en cadena”, explicó Mata Carrasco.

Indicó que esta situación es para 2024, pero también afectará el próximo año de no mejorar las condiciones de lluvias en los próximos meses, aunado a la falta de apoyo del gobierno federal para el campo en Chihuahua.

“No existe una forma de apoyar a los agricultores, porque ya se acabó el apoyo del Procampo, del Proagro, ya no hay la Financiera Nacional de Desarrollo. Realmente nuestros agricultores no tienen apoyo para la sequía y va a ser un problema grande para nuestros agricultores”, dijo el titular de la JCAS.

El funcionario explicó que la declaratoria de emergencia lanzada en octubre de 2023 se hizo debido a la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), por lo que el gobierno estatal tuvo que responder con recursos propios, pero no es suficiente.

La sequía es una realidad

Productores de la zona del noroeste de Chihuahua reconocieron que el problema de la sequía, así como sus consecuencias, son ya una realidad en la entidad.

“Usted pone dos vacas juntas y parece que ve una de lo flacas que están por la falta de alimento. No hay ni para comprar ni para sembrar por la sequía”, dijo un productor de Janos, Chihuahua.

Los agricultores contaron a EL UNIVERSAL que este problema comenzó a agudizarse desde hace tres años, pero en 2023 se incrementó a tal grado de que no sólo no pueden sembrar sus tierras, sino que tampoco pueden sustentar el alimento de sus ganados.

Fernando Treviso Andrade, del municipio de Belisario Domínguez, en el centro de Chihuahua, explicó que al ser agricultores y ganaderos del sector primario la sequía ha sido un tema difícil, ya que en 2023 no pudieron tirar un solo grano de semilla para sembrar.

“No hubo las condiciones propicias para sembrar. Nosotros producimos el forraje para nuestro ganado, porque la cosecha de maíz y frijol no han sido rentables para nada, peor con estos años”, lamentó el productor.

Agregó que, ante la falta de lluvia, requieren con urgencia el apoyo que el gobierno federal dejó de dar a los agricultores.

“Anteriormente teníamos programas federales que nos ayudaban a comprar implementos, insumos, fertilizantes y ahora, de plano, se nos cortó desde el presupuesto hasta todos los programas que teníamos federales. Ahorita lo que hace el gobierno estatal es apoyarnos, sí, pero no es suficiente”, dijo.

Señaló que en esa misma situación se encuentran cientos de agricultores y ganaderos de la zona noroeste de Chihuahua, quienes viven una crisis por la sequía que nunca habían visto.

“Una sequía como la de este año, ninguna. En lo que tenemos de vida ninguna como la de este año. Ojalá nos llegaran más programas federales, somos el sector productor primario, quienes producimos alimento y requerimos ese tipo de apoyos y de la lluvia”, comentó Gonzalo Vázquez Moreno, productor del noroeste de Chihuahua.

Ante este panorama, el gobierno estatal entrega ayuda a los más afectados, la que resulta insuficiente.

“El estado de Chihuahua está dando tinacos, estamos realizando los pozos donde se requiera, estamos llevando líneas de conducción, estamos trabajando con llevar agua potable por medio de programas.

“Es una situación que nos está tocando vivir y quisiéramos que el gobierno federal tomara las medidas necesarias y vemos que no es exclusivo de Chihuahua, vemos que la Ciudad de México, incluso, ya también se está quedando sin agua. En Monterrey, en la zona metropolitana, y en todo el Bajío. Es un problema grave para todo el país”, finalizó Mario Mata Carrasco.