Chamaquean a profes jubilados con cheques de hule

Nos cuentan que en Baja California Sur, profesores jubilados mostraron su descontento con el gobernador Carlos Mendoza (PAN), y el secretario de Educación estatal, Héctor Jiménez, pues aunque han presumido con bombo y platillo que cumplieron con el pago del bono anual a este sector —e incluso crearon un video para publicitarlo—, cientos de maestros acusaron que no pudieron cobrar sus cheques, ya que no tenían fondos. Pero ahí no queda el tema, nos indican, ya que tras las denuncias públicas ayer algunos docentes ya pudieron cobrar, otros no lo lograron y sobre todo, las críticas se avivaron porque para la entrega de sus pagos, los profesores deben acudir en persona a recogerlos y cobrarlos, lo cual los expone a concentraciones, a pesar de que son más vulnerables al Covid-19. ¡Qué tal!

Los tuitazos del góber

Quien se dio un tropezón, nos comentan, fue el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello (PRI), al reprochar, desde la mañana del lunes y a través su cuenta de Twitter, que la Federación no incluyera a su terruño en ninguna de las obras de infraestructura anunciadas en la conferencia mañanera de ayer. Sin embargo, nos dicen, poco duró el enojo y 20 minutos después el mandatario reculó a través del mismo medio, pidiendo disculpas, puesto que su tierra sí había sido beneficiada con 3 mil 826 millones de pesos en obras carreteras. Al final, nos señalan, don Alejandro hasta le mandó decir al presidente Andrés Manuel López Obrador que agradecía “enormemente el apoyo”. Golpe, caricia, golpe, caricia...

Los 43 de Ayotzinapa, una deuda sin saldar con el pasado

Nos cuentan desde Guerrero que, al exgobernador perredista Ángel Aguirre le duró poco su entusiasmo, una vez que su nombre no fue mencionado en los resultados de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que recientemente presentó el presidente López Obrador. El tema, nos explican, es que casi librado de responsabilidades se sentía don Ángel, hasta que el abogado de los padres de los 43 aclaró que en el informe presentado sólo incluyó algunas líneas de investigación, y advirtió que faltan por informar aquellas donde se indaga el papel de las autoridades locales la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. No hay pasado que no alcance a sus deudores, se escuchó por ahí.

Y en el norte la justicia los alcanza

Desde el estado de Coahuila, nos mencionan, más de un exalcalde puso sus barbas a remojar, luego de la reciente detención del exedil de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera, quien es acusado de presuntos delitos de malversación de fondos. La cuestión, nos explican, es que este sería apenas un primer aviso, ya que el fiscal General del estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que hay al menos otros 10 procesos para ejecutar, entre los que, dijo, hay exfuncionarios que serán señalados por desvío de recursos. Las apuestas por los que serán señalados ya iniciaron.