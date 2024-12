“Masacre escolar Disfruten el show”, escribió Brandon, un adolescente de 17 años, en su cuenta de X, cuando comenzó a transmitir en vivo desde su teléfono celular, lo colocó en su escritorio y se levantó con un martillo en la mano para golpear en la cabeza a dos de sus compañeros de la preparatoria San Andrés, en la colonia Circunvalación Belisario, en Guadalajara.

Cerca de las 11:00 horas de este sábado, los compañeros de Brandon, quienes lo describieron como alguien que no hablaba con nadie y se sentaba hasta el fondo del aula, lo vieron levantarse y cometer el ataque; algunos alcanzaron a reaccionar y lo sujetaron por la espada mientras otros lo desarmaron y llamaron al número de emergencia.

Desde el miércoles pasado el joven agresor avisó en su cuenta de la red lo que haría: “Ya andamos bien equipados para la fiesta de este sábado, esto va a ser nacional, al chile me vale verga lo que pase”, escribió junto a una fotografía suya portando un cuchillo y un hacha.

Fiscalía informa de la agresión ocurrida hace unos minutos en una preparatoria particular el agresor se encuentra detenido, la información se estará actualizando por los canales oficiales. pic.twitter.com/P3lp3Cr8oE — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 30, 2024

Este viernes volvió a hacer referencia al ataque en una de sus publicaciones: “Hora si banda ya llegó el momento, no crean que unas lágrimas y pésames me van a detener e invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán otros me maldecirán pero yo sigo adelante con la misión” (sic).

El joven concluyó ambos mensajes con un saludo nazi y en el resto de sus publicaciones en la red social, a la que se unió apenas el 13 de noviembre pasado, compartía con sus 17 seguidores escenas de violencia explícita y propaganda nazi y anticomunista.

Tras recibir el llamado de auxilio, los policías y paramédicos tapatíos se dirigieron a las instalaciones de la preparatoria, ubicada en el cruce de Circunvalación Oblatos y la calle Puerta Real; ahí encontraron a Brandon sometido por sus compañeros y a dos de ellos heridos con golpes en la cabeza.

Los heridos fueron trasladados a un puesto de socorro, donde su salud se reportó como estable. La Fiscalía informó que Brandon fue detenido, por lo que el joven junto con sus pertenencias (una mochila, un cuchillo, un martillo, unas pinzas de corte y una botella con alcohol) fueron entregados a un agente del Ministerio Público, quien se encargó de abrir una carpeta de investigación.





