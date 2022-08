El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el cuerpo hallado la tarde de este 26 agosto flotando en un canal, sería de la comunicadora y locutora de radio Cándida Cristal Vázquez.

“Se trata de ella. Ya fueron los familiares, según lo que nos informó la mesa (de seguridad) por la mañana, nos informó la Fiscalía y también la Secretaría de Seguridad, ya fueron los padres, la identificaron y se trata de esa misma persona”, dijo el gobernador en declaraciones para los medios de comunicación.

Sus familiares que conocieron del hallazgo de una mujer, presuntamente muerta por asfixia, con las manos atadas a la espalda, una soga en el cuerpo y envuelta con bolsas de plástico a las que le colocaron piedras y la lanzaron al canal de navegación de una exclusiva zona residencial, reconocieron en primera instancia que se trata de ella.



Las autoridades judiciales establecieron que, por encontrarse el cuerpo en avanzado estado de descomposición, se le tomaron muestras para realizar estudios de laboratorio de genética forense, para certificar su identidad.

Sobre las investigaciones abiertas por la desaparición de Cándida Cristal Vásquez, se estableció que no se encontró en el Registro Civil, ninguna acta de defunción de esta joven que acredite que en el mes de julio del 2021 esta falleció a consecuencia de secuelas que le dejó un segundo contagio de Covid-19.



Lo que se conoce, es que la familia de la presunta víctima, de profesión locutora y exdirectora de comunicación de la Policía Municipal de Mazatlán, en julio del 2021 fingió que esta había muerto, por lo que el alcalde del puerto, Luis Guillermo Benítez Torrez, emitió una esquela en la que le dio el pésame a la mamá.



En julio pasado, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez comentó que, en las pláticas sostenidas con la madre, de la joven reportada como desaparecida, se percató que los datos que emitió eran contradictorios.



Aclaró que la denuncia que interpuso por la desaparición de Cándida, el día 21 de julio de 2022, no corresponde a la fecha en la que esta ya no estuvo localizable, puesto que su ausencia de registró dos meses antes.



Según la ficha emitida de su búsqueda, establece que se trata de una mujer de 34 años de edad, con una estatura de 1.65 metros, complexión mediana, tez blanca, cabello largo, color café, ojos grandes del mismo color,