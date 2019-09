Buena respuesta de los estados en megasimulacro

En la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, mientras en Morelos se ofreció velar por las víctimas y castigar los desvíos de recursos, en Puebla se anunció la instalación de la alerta sísmica en la entidad. En general hubo gran participación en el megasimulacro nacional.

En Jojutla, Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que pronto su antecesor Graco Ramírez será llamado a cuentas para que demuestre dónde dejó el recurso para la reconstrucción en el estado.

Al final de la entrega de la presea Puño y Fuerza a personas, empresas y fundaciones que destacaron en acciones de ayuda para los damnificados por la tragedia de hace dos años, el mandatario acusó que la administración pasada hizo varios desvíos y se olvidaron de Morelos: “La clase política se olvidó de los damnificados que aún mantienen la ilusión de tener un techo”.

Blanco Bravo afirmó que ningún acto ilícito quedará impune y aludió el caso las despensas enviadas desde el exterior para distribuirlas entre los damnificados, las cuales presuntamente fueron retenidas por personal del Sistema DIF estatal por órdenes de Elena Cepeda, esposa del exgobernador Graco Ramírez: “Desvió las despensas, toda la ayuda la guardaron para la campaña electoral del año pasado, fue un acto sin corazón, de gente sin sentimientos”.

Horas después, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, ofició una misa en memoria de las 74 víctimas que dejó el sismo de 7.1 grados en el estado y desde el púlpito hizo un llamado al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para que libere los recursos para concluir con la reconstrucción de las casas siniestradas por el sismo.

“Yo me pregunto cómo es posible que teniendo los recursos no se ataque. Si no hubiera dinero se comprendería, pero si el Fonden lo tiene, qué pasa”, cuestionó el prelado.





Más de 2 mil 300 inmuebles fueron evacuados en Veracruz durante el ejercicio por la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. Foto: PATRICIA MORALES. EL UNIVERSAL

Anuncian alerta. En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa anunció la contratación e instalación de un Sistema de Alerta Sísmica que avise de movimientos telúricos.

El mandatario aseguró que después de la Ciudad de México, Puebla será el segundo estado que contará con el sistema, “segundo y único estado, después de la capital, que tenga alerta sísmica y es el compromiso de este gobierno para que ya podamos tener una advertencia a tiempo y podamos tener nuestras acciones de prevención conforme a una cultura que hayamos generado para poder salvar vidas”.

El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, dijo que se realizó con éxito el macrosimulacro en el que se desalojaron 10 mil 585 inmuebles y participaron 1.5 millones de personas en los 217 municipios.

Buena participación. Como parte del ejercicio se simuló un sismo de magnitud 8.6, con epicentro en las costas de Oaxaca; el resultado fue alta participación en los estados.

En Chiapas, Luis Manuel García, secretario de Protección Civil, indicó que se involucraron 114 municipios, 20 mil 386 planteles de nivel básico, 362 empresas, 95 hospitales y otras dependencias que sumaron 21 mil 524 inmuebles.

En Veracruz, más de 2 mil 300 inmuebles participaron en el megasimulacro. También se hubo actividad similar en los estados de Michoacán, Jalisco e Hidalgo.

En Oaxaca, la mañana de ayer, docentes de la Sección 22 en el Istmo de Tehuantepec bloquearon seis puntos de la carretera federal Transístmica y Panamericana para exigir la reconstrucción de escuelas.