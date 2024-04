Tuxtla Gutiérrez.- El joven Rodolfo de la Cruz, quien se desempeñaba como barrendero, fue despedido del Ayuntamiento de Reforma por no dar likes ni compartir las publicaciones de la morenistas Yesenia Judith Martínez Dantori, quien busca reelegirse como alcaldesa de ese municipio.

El agraviado, de 24 años y ahora exempleado del Departamento de Limpia municipal, denunció que se le obligaba a que manifestará e hiciera pública su simpatía política por la alcaldesa con licencia.

En horas recientes, personal del área de recursos humanos le notificó de manera verbal que ya no se presentara a sus labores porque había sido dado de baja laboral.

De la Cruz agregó que de ese modo se le informó que ya estaba fuera del ayuntamiento.

"No me enseñó ningún documento, el motivo por el cual me estaban dando de baja. No firmé ningún documento que avale que yo firmé la baja”, afirmó.

El entrevistado manifestó que teme que pudieran falsificar su firma para legalizar lo que considera que fue un despido laboral injustificado.

El secretario particular de Martínez Dantori, Fernando Ramos, y personal del Ayuntamiento le recalcaban que diera likes y compartiera las publicaciones de y sobre la candidata morenista.

“Y no has compartido nada, nada de la jefa, cómo te puedo ayudar si tú no te ayudas, recuerda por quién estamos aquí”, le escribieron refiriéndose a Martínez Dantori.

"Te sigues enterrando solo, le das like a Herminio y Perico", le enfatizaron a través del WhatsApp.

Rodolfo de la Cruz dijo que no se le puede obligar a que apoye a ningún candidato o partido político porque esas son prácticas ilegales que deben sancionarse.

En consecuencia, exigió la reintegración de sus derechos mediante la restitución a su fuente laboral en el área de limpieza del gobierno municipal.

El joven responsabilizó a las autoridades del Ayuntamiento de Reforma, municipio situado en el norte de Chiapas, de su integridad física y de su familia.









