Aumenta violencia a mujeres en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.— Los casos de violencia familiar, física, sicológica, sexual y económica han ido al alza en Ciudad Juárez, una situación que se aceleró con la pandemia de Covid-19, pero ya venía desde antes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de las Dinámicas de Relaciones del Hogar, en Chihuahua 71% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia en su vida y 43% en los últimos 12 meses.

Además, 80.7% de las mujeres que han experimentado alguna situación de violencia física y sexual por parte de su pareja no denunciaron o solicitaron algún tipo de apoyo.

Entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Ciudad Juárez atendió a poco más de mil mujeres que por primera vez se acercaron a solicitar algún tipo de servicio. De ellas, 21% (213) reportó un nivel de violencia grave, mientras que 45% (452) reportó un nivel de riesgo moderado.

En cuanto a los principales detonantes de violencia, se señalan desde “cuestiones del diario vivir”, cultura, machismo, entre otros aspectos.

Gladys Román, coordinadora de Unidades de Atención Especializada del IMM, explicó que en el caso de muchas mujeres el hogar se ha vuelto un espacio inseguro para ellas y sus hijos.

El caso de Valeria

Valeria (nombre ficticio por seguridad) tiene 35 años y desde hace dos está casada con el que ella aseguraba era el hombre de su vida. Ahora busca interponer una orden de restricción.

“Él es mayor que yo. Entonces, al decirle que quiero buscar un empleo, me decía que no, que no me faltaba nada, pero la verdad es que vivía en un ambiente de agresiones, que aunque no eran físicas, sí son sicológicas y pareciera que eso nos duele más que un golpe. No podía realizar alguna actividad sin que él estuviera enterado; no podía trabajar. Comenzó a reprimir cómo me vestía y a quiénes veía o hablaba”, relata la mujer.

Aun cuando Valeria asegura que su esposo nunca la ha agredido fiscalmente, la violencia familiar y sicológica que vivía en casa era diaria.

“Él toma mucho, llegaba de trabajar y tomaba. Lo vi normal al inicio de la relación, pero fue aumentando y entonces al tomar comenzaba a insultarme sin razón, a decirme que estoy loca, que estoy enferma, que soy una puta, que soy de todo. A diario pasaba esta situación y con mucho miedo salí de ahí porque yo no quería que llegara a golpes; eso no lo podía permitir. Por eso ahora busco ponerle una orden de restricción, porque aunque ya no vivimos juntos, esos mismos dichos son ahora en mensajes y llamadas”, añade.

Los crímenes

La Red Mesa de Mujeres lleva un conteo de las carpetas de investigación que se han abierto en delitos contra mujeres y niñas, de enero a agosto de este año.

En las cifras destacan que en esos meses suman 92 homicidios dolosos contra mujeres, 13 feminicidios, 481 carpetas de investigación por violación, 4 mil 866 por violencia familiar y 496 por abuso sexual.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), en cifras proporcionadas a EL UNIVERSAL, señala que de enero a septiembre 182 mujeres han sido asesinadas en Chihuahua.

En Ciudad Juárez las cifras de la FGE detallan que son 107 las víctimas, de las cuales, 93 fueron catalogados como homicidios dolosos y 14 como homicidios dolosos por razones de género.

Uno de esos casos ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando un hombre identificado como Joel “H” “L” mató con un arma blanca a su esposa, de 50 años de edad, dentro de su propia casa en el fraccionamiento Condominio las Águilas, en Ciudad Juárez.

El hombre fue detenido en los términos de flagrancia por policías municipales y obtuvo una sentencia de 27 años y cuatro meses de cárcel por el delito de feminicidio agravado.

Impunidad y falta de reeducación

La impunidad y la falta de reeducación en las relaciones entre los hombres y mujeres genera que este tipo de violencias vayan en aumento, considera Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres.

“En primer [lugar] se da debido a que no hay procesos de reeducación, tanto para hombres como para mujeres, en el tema de la no violencia y de las relaciones de pareja. En segundo, no debemos olvidar que cuando hay un nivel de impunidad grande se fomenta que los delitos se sigan cometiendo; es decir, si hay denuncias y no llegan a una sentencia, entonces el mensaje que se le da a las mujeres es que de nada sirve”, explica.

La especialista señala que tanto los homicidios dolosos como la violencia de género en general ya venían al alza desde antes de la pandemia.

“Antes de la pandemia ya venía como con un constante incremento en las estadísticas, pero también vemos como una constante en cada uno de los delitos que se comenten contra las mujeres en esta ciudad y encontramos que éstos se mantienen desafortunadamente”, dice.

Detalla que la violencia familiar está en un promedio entre 400 y 600 casos o denuncias por mes, según a datos de la FGE.

“Estamos hablando de que por lo menos 8 mil 466 mujeres durante 2022 acudieron a la fiscalía para poner una denuncia de violencia familiar y por lo menos 4 mil 866 de esas denuncias se aperturaron”, indica.

En este contexto, el IMM trabaja en valorar los riesgos a los que están expuestas las víctimas y dar seguimiento con visitas domiciliarias o ponerlas fuera de peligro si es necesario.