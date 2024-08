Celaya.— En menos de minuto y medio un par de ladrones se llevó la camioneta marca Honda de Susana, estacionada afuera de su domicilio; de manera coordinada, uno de ellos abrió la portezuela del lado del conductor, mientras su cómplice se sentó en el volante y la puso en marcha.

La dueña acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia formal del robo la última semana de mayo de 2024, entregó los documentos para acreditar la propiedad, y aunque se le proporcionó un número de carpeta de investigación, esta no aparece en la plataforma de consulta ciudadana del Registro Público Vehicular (Repuve).

A los 45 días del robo, la afectada ingresó por primera vez a la plataforma con la expectativa de encontrar los datos de su vehículo con la fecha del robo. Este 17 de julio lo volvió a checar, sin encontrar el registro. “No hay nada”.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) no ha hecho la anotación respectiva. “Qué triste”, expresó.

La compañía da un mes de plazo en espera de la localización del carro, para después empezar todo el papeleo del proceso para que entregue el pago del seguro. La aseguradora indica que para que pague el vehículo tiene que estar inscrito en el Repuve como robado, explicó.

La pretensión de Susana era imprimir ese registro para incorporarlo a los requisitos que establece la aseguradora. La agraviada mostró molestia porque resulta increíble que, a más de 50 días de haber metido la denuncia, sigue sin aparecer el auto con el reporte de robo por parte de la FGE.

Al buscar la información en la plataforma y darse cuenta de que no estaba, comentó que sintió “enojo e impotencia y empiezas a pensar mal; a veces dices: ‘A lo mejor las cosas no son así’, pero pues es cuando dices: ‘Claro que creo que están involucradas las autoridades’, porque han pasado tantos días y no lo han subido. ¡Claro que están involucradas las autoridades!”.

A esto, se agregó la dificultad para dar la baja de las placas ante las oficinas de Gobierno del estado, en donde le exigen que entregue las placas de circulación para realizar el procedimiento; las tenía puestas su auto en el momento del robo, y en la denuncia que hizo en la fiscalía, de la que tiene copia certificada y que se reserva por seguridad, no hacen referencia de las placas.

Susana se encuentra entre las mil 464 personas que de enero a mayo de 2024 denunciaron el robo de sus vehículos ante la FGE. En todo 2023 se robaron 10 vehículos cada día. La fiscalía recibió 3 mil 708 denuncias de robo de vehículo en territorio guanajuatense, de acuerdo a indicadores de ese delito acopiados por el Observatorio Ciudadano de Irapuato.

Personas cercanas de Susana han sido despojadas de sus carros, pero en circunstancias distintas, como a su novio, a quien se lo quitaron con violencia; y a un excompañero de preparatoria, a un vecino que como a ella, se lo llevaron de afuera de su casa y a su hermano lo lesionaron cuando le trataron de robar su unidad.

Hurto con facilidad

La celayense expresó incomodidad por la facilidad con la que se roban los vehículos, sin importar la tecnología o sí están codificados. Su camioneta se la llevaron el último fin de semana de mayo de 2024 del exterior de la casa de sus padres.

“Mis papás tienen cámaras, entonces se pudo ver cómo fue lo del robo; exactamente 6:36 de la tarde”, describió.

Las cámaras de seguridad grabaron el desarrollo del atraco. En el video se ven los movimientos sigilosos de los criminales, de entre 25 y 35 años de edad, uno de ellos con una mochila tipo mariconera y otro con una ganzúa, con la que abrieron la portezuela.

La afectada comentó que el robo de su Honda Civic 2020 color gris, con llave de encendido electrónico, ¡fue rapidísimo! En abrir la puerta tardaron 45 segundos, y en encenderla de 40 a 45 segundos, en todo se fueron menos de dos minutos.

“Se ve en el video clarito cómo está forcejeando con el carro, logra abrir el carro, se mete, tarda como unos 30 o 40 segundos en prenderlo y cuando se lo está llevando, se ve claro cómo empieza a prender todas las luces; o sea, para empezar a conocer el carro, me imagino”, describió.

El vehículo de su propiedad, que le regaló su padre, tiene encendido con llave electrónica.

El atraco lo hizo público en su red social en donde recibió muchos mensajes de personas, uno de ellos en el sentido de que los delincuentes “se roban los códigos, como la señal de las llaves y es como logran encenderlo”.

En su caso, el receptor de la señal de las llaves lo traía el chico de la mariconera, porque al que traía la ganzúa no se ve que llevará consigo ninguna bolsa, dijo.

Susana tiene en reserva el contenido de la videograbación, ante la situación de inseguridad que se vive en Celaya.

La denuncia la presentó a la mañana siguiente del robo para no exponerse la tarde-noche del evento, pues las oficinas del Ministerio Público están atrás de la cárcel, “en una zona que está media fea y pues la inseguridad que atravesamos ahorita”.

Han pasado más de 50 días sin que tengan pistas del paradero de su Honda. El mismo perjuicio lo tiene un vecino, en la zona de la Alameda, a quien hace unos 15 días le robaron su camioneta CRV de la casa de sus papás.

Los policías han comentado que ese tipo de vehículos son los preferidos por los rateros, con base en las denuncias que reciben. “Aquí en Celaya se están robando mucho los carros Honda”, aseveró.

“Un día el señor que lava los carros estaba lavando la camioneta de mis padres, cuando pasó una patrulla y dijo: ‘Estas son las camionetas que se andan robando mucho’ y se bajó de la patrulla, le tomó fotos y se fue. ¡Claro que ellos son los que dan los pitazos!”, acotó.

La acción del oficial quedó grabada en las cámaras de su calle.

El Registro Público Vehicular también es para la seguridad de otras personas pues cuando quieren comprar un vehículo consultan la plataforma, para tener certeza de que el auto no es robado.