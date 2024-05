Toluca, Méx.— Entre enero y marzo de este año se registraron mil 579 denuncias por robo a transporte público en el Estado de México; cerca de 84% fueron con violencia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De los mil 579 robos, mil 433 fueron en transporte público colectivo y 146 en transporte público individual. Con base en los datos publicados por el secretariado, 80% fueron cometidos con violencia.

Los municipios de Ecatepec, Naucalpan y Toluca encabezan la incidencia delictiva en el transporte público. Sin embargo, con base en el análisis de la estadística, este delito va a la baja en comparación con el año anterior.

De enero a marzo del año pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó 2 mil 17 carpetas de investigación por robo a transporte público, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron mil 579, lo que significó una reducción de 21.72%, siendo el primer trimestre con mayor reducción de este delito en los últimos años.

“Viajar en la noche es de valientes”

Los usuarios del transporte en el Valle de Toluca viven a diario la incertidumbre sobre cómo llegarán a casa al salir del trabajo o la escuela.

Claudia viaja desde su centro de trabajo, en la zona industrial de Toluca, hasta el municipio de Zinacantepec. Relató que por las mañanas el problema es la cantidad de pasajeros que requieren del transporte, pues los autobuses o chimecos viajan con mucha gente, pero por la noche es “de valientes”.

“Por la noche es peligroso, la ruta se siente interminable. Salgo entre 20:00 y 21:00 horas, no pasa el transporte continuamente y no hay paradas de camión, está oscuro, salen los trabajadores de otras fábricas, pero es casi de suerte que no haya acoso o asaltos en un tramo que está muy solo entre Toluca y Zinacantepec”, dijo.

Comentó que los fines de semana viajan algunos hombres bebiendo alcohol, una cerveza o tomaron antes de subir al autobús y el peligro de ser acosada con comentarios o físicamente es “frecuente”.

“No hay vigilancia, ni una patrulla, y a veces se comenta que los taxis aprovechan estas horas de salida para cobrar más caro”, lamentó la usuaria.

Las rutas consideradas entre las más peligrosas son la avenida López Mateos, por Tollocan, Alfredo del Mazo, Cerrillo, hacia la terminal de autobuses y San Miguel Totocuitlapilco y entre Metepec y Toluca.

Este viernes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementó un operativo de revisión al transporte público de pasajeros.

Un hombre fue detenido por portación de marihuana y fue presentado ante la fiscalía estatal.

La verificación de los pasajeros inició a las 06:00 de la mañana en cinco puntos de Toluca, dos de ellos sobre Paseo Tollocan, que conecta con la carretera México-Toluca y Alfredo del Mazo, al ser las vías prioritarias en la entidad.