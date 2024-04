Un ataque armado a una familia en el sur de Veracruz dejó tres muertos (mamá y dos hijos) y dos heridos (papá y una niña).



Las primeras investigaciones del hecho ocurrido la mañana de este miércoles en la colonia Cardenista del municipio de San Andrés Tuxtla, apunta a una posible venganza por narcomenudeo.



Los reportes policiales señalan que hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon contra los ocupantes.



En el lugar del ataque fue asesinada la madre de familia de 45 años y dos de sus hijos de 12 y 16 años de edad.

En tanto, quedaron gravemente heridos el padre de familia de 57 años y una niña de nueve, los cuales fueron llevados a un hospital de la zona.



Elementos de distintas corporaciones montaron un fuerte operativo de seguridad, cuyo resultado aún no ha sido dado a conocer de manera oficial.



La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y una de sus líneas tiene que ver con el narcomenudeo.





