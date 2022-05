Asesinan a joven Jetcibe en Nayarit; había denunciado violencia de su expareja

Jetcibe, de 26 años, fue asesinada dentro de su casa la madrugada de este viernes en Tepic y después su cuerpo fue quemado. En la finca también se encontraron los cadáveres de su hijo, un niño de 5 años de nombre Joshua, quien aparentemente murió asfixiado por el humo, y de un hombre que también presentaba heridas de arma blanca.

Desde mayo de 2019 la joven denunció ante la Fiscalía de Nayarit violencia psicológica por parte de su expareja, identificado como Abraham “N” y en diciembre de ese mismo año lo denunció por haberla golpeado, lo que derivó en una orden de aprehensión en su contra.

La madrugada de este viernes los bomberos de Tepic recibieron una llamada que alertaba de un incendio en el interior de una domicilio de la calle Villa del Norte, en la colonia Villas del Molino; al llegar los bomberos se dieron cuenta de que dentro de la finca había tres cuerpos por lo que dieron aviso al Ministerio Público.

Tras controlar el fuego los agentes ministeriales descubrieron junto a la puerta el cuerpo de un hombre que yacía en el piso en ropa interior, ensangrentado y con heridas de arma blanca; en una de las recámaras localizaron el cuerpo de Jetcibe totalmente quemado y en otra habitación encontraron el cuerpo del pequeño, quien aparentemente murió por asfixia tras inhalar humo.

La Fiscalía estatal indicó que dentro del domicilio también se localizó un acta de denuncia presentada por Jetcibe en la ciudad de Aguascalientes el pasado 11 de mayo, en la cual volvió a denunciar a Abraham “N”, por robo.

Según la denuncia, desde el pasado 8 de abril Jetcibe se trasladó a Aguscalientes para trabajar en la Feria Nacional y junto con su expareja y otras dos personas rentó un inmueble, pero el 8 de mayo Abraham “N” y ella tuvieron un conflicto y él le robó sus cosas.

“De las primeras pesquisas se conoce que la víctima estaba casada con Abraham “N” desde hace 9 años, que tuvieron tres hijos de 8, 5 y 4 años de edad y que de un tiempo a la fecha los vecinos advirtieron de constantes hechos de violencia de la pareja en el domicilio que habitaban”, informó la Fiscalía de Nayarit y aseguró que desde hace aproximadamente un año, ambos vivían juntos otra vez.

Los vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, señalaron que la pareja tenía poco tiempo de haber llegado a Tepic procedentes de Aguascalientes.

Sobre las denuncias que Jetcibe interpuso en Nayarit contra Abraham “N”, la dependencia informó que la primera de ellas se registró el 29 de mayo de 2019 pero “la víctima no estuvo disponible para darle seguimiento”, mientras que la segunda se registró el 29 de diciembre de ese año y derivó en una orden de aprehensión que fue cumplida, por lo que Abraham “N” fue imputado y vinculado a proceso por violencia familiar.

“Sin embargo, dentro de dicha causa penal se llevó a cabo una suspensión condicional determinada por el propio Juez, imponiéndose al imputado Abraham “N” diversas condiciones como el sometimiento a taller y terapias”, informó la Fiscalía.

En junio de 2020 Jetcibe relató en sus redes sociales la experiencia que tuvo tras denunciar a su agresor: “cuando fui a denunciar me dijeron que mientras no tuviera un daño físico no era algo de qué preocuparse (…) meses después llegué toda golpeada. Ya van 6 meses cumplidos de ello, y aun no lo agarran".

