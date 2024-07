Puerto Vallarta.— La activista feminista Irma Fregoso Ortiz fue asesinada el lunes pasado mientras caminaba por las calles de Puerto Vallarta; el homicida le disparó a quemarropa y también intentó matar a la persona que la acompañaba quien se resguardó tras un vehículo estacionado.

Irma Fregoso Ortiz era vicepresidenta en Puerto Vallarta del colectivo nacional 50+1, organización que promueve una agenda de género para lograr la igualdad sustantiva, y hermana de la excandidata a diputada federal del Partido Verde, Magaly Fregoso.

En sus redes sociales la organización condenó el asesinato y exigió a las autoridades investigar las causas del homicidio y dar con los responsables materiales e intelectuales.

“Estamos furiosas”

El asesinato de Irma Fregoso ha causado enojo en los colectivos de mujeres de Puerto Vallarta, que convocaron a una manifestación este viernes para exigir a las autoridades, principalmente a la Fiscalía del estado, hacer una investigación eficiente para lograr esclarecer el crimen y capturar a los responsables.

“Estamos enojadas, estamos furiosas, seguimos estando en un estado feminicida a pesar de que tenemos alerta de género; nunca habíamos tenido en Puerto Vallarta el asesinato de una activista, imagina cómo nos sentimos, no sólo quienes somos activistas, sino cómo se sienten las mujeres en Vallarta si a quien está en la luz pública, está visible, es reconocida por su trabajo le sucede ésto a plena luz de día y en pleno centro de Puerto Vallarta”, señaló la abogada Sandra Quiñonez, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Puerto Vallarta.

Consideró que desde hace tres años hay un retroceso en la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pues a pesar de que en agosto de 2020 se activó la alerta de género en el municipio, las autoridades locales desdeñan el tema y no han acudido a ninguna de las sesiones de trabajo.

“Hemos tenido un retroceso en el tema de políticas públicas para prevenir, ya no digamos para erradicar el problema, porque no les interesa a las autoridades. A pesar de que somos el destino turístico más importante del estado seguimos siendo el municipio abandonado por la autoridad municipal y abandonado por la autoridad estatal en este tema, y sigue habiendo feminicidios, siguen los ataques a mujeres, sigue ejerciéndose esta violencia hacia las mujeres y las autoridades siguen nada más sacando datos y políticas públicas que no tienen nada que ver pero que cacarean como si fueran los grandes los logros”, señaló.

Quiñonez recordó a Irma Fregoso como una mujer pacífica, poderosa y tierna cuyo trabajo se basaba precisamente en estas cualidades.

“Por eso también hay molestia, porque ella siempre buscaba las soluciones pacíficas, trabajaba con esa premisa; no entendemos su muerte porque por la forma en que se dio es totalmente contraria a la propia personalidad de Irma”, dijo.

