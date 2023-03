Apulco y nochistlán, a merced del crimen

Apulco.— Nadie entra ni sale de Apulco, Zacatecas, sin ser vigilado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controla el vértice que hace ese municipio con los estados de Jalisco y Aguascalientes.

Secuestros, amenazas y la libertad de los criminales para irrumpir en Apulco hicieron que las autoridades municipales huyeran del lugar y lleven a cabo sus funciones desde otras localidades.

Este municipio zacatecano está a 15 minutos de Teocaltiche, Jalisco; tiene no más de 5 mil habitantes. El 11 de octubre de 2018 José Socorro Ramírez Hernández, exalcalde y esposo de la entonces y actual presidenta municipal Yaneth Huízar, fue secuestrado por el CJNG.

Lee también: “Mi agresor se quedará en la cárcel”; magistrada revierte excarcelamiento de agresor de saxofonista

Recuerda que ese día hombres armados llegaron a la cabecera y se dirigieron a la presidencia municipal, donde preguntaron por la alcaldesa, su esposa.

“Y pues todos corrieron y yo ahí me quede, porque no les debo nada ni les he hecho nada, y me dijo: ‘¿tú qué?, ¿quién eres o qué?’, y le dije: ‘yo soy el esposo de la presidenta’.

‘Cabrón, contigo tenemos; vámonos’, me agarraron y me llevaron”, cuenta.

Lee también: Congreso de Sonora analiza tipificar como violencia física los ataques con ácido

Platica que aunque no supo a dónde lo llevaron, porque fue vendado de los ojos, fueron siete días los que estuvo privado de su libertad. En esos días fue golpeado, además de que no le daban de comer y mucho menos agua.

Ramírez Hernández revela que los criminales le insistían en que trabajaba para el Cártel de Sinaloa, lo cual negó en todo momento porque asegura que no es verdad.

“Yo nunca trabajé para nadie. Yo trabajo aquí en la presidencia, pero con ningún cártel”, reitera.

Durante su cautiverio su esposa fue hostigada vía telefónica para que aceptara trabajar para esa organización criminal.

De acuerdo con su versión de lo ocurrido, su esposa, la alcaldesa, tuvo que aceptar trabajar para ese cártel, según dijo, por estrategia para que lo liberaran. Cuando volvió, su familia huyó de Apulco.

“Y ya desde entonces, pues he batallado para andar allá, porque me siguen buscando y amenazando que me van a matar”, asegura Ramírez Hernández.

Menciona que ese día también fueron secuestrados otros funcionarios del ayuntamiento, que renunciaron a sus cargos.

Desde 2018, el municipio tampoco tiene policías, ya que esa organización criminal asesinó a algunos agentes, desapareció a otros y los demás renunciaron.

De esta situación, las autoridades estatales se enteraron en el mes de diciembre de ese año, durante una visita de trabajo del entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, a la zona de Apulco y Nochistlán, cuando llegaron a la alcaldía y no encontraron a la alcaldesa ni a los funcionarios municipales.

Yaneth Huízar fue electa en 2018 y reelecta en 2021. Ha rendido sus informes de labores a través de Facebook y públicamente ha reconocido que vive bajo amenazas de integrantes del crimen organizado.

La situación en Nochistán

Un informe de las autoridades federales señala que exfuncionarios de Apulco, entre ellos un juez cívico, forman parte de la estructura criminal del CJNG e, incluso, pagan la nómina criminal a funcionarios municipales de Nochistlán, a su servicio.

Nochistlán, también municipio de Zacatecas, es considerado cuartel del CJNG, en complicidad y con protección de las autoridades locales.

Informes federales señalan que dentro de la nómina criminal están una mujer que se desempeña como secretaria de la agencia del Ministerio Público. También se menciona a varias mujeres que trabajan para el grupo armado desde diversos puestos.

Una de ellas es secretaria de la agencia del Ministerio Público. Otra mujer, de nombre Susana, es encargada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Nochistlán.

Otra implicada es identificada como jefa del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Restaurativa en Jalpa, quien fungió en el mismo cargo anteriormente en Nochistlán. Otra mujer, de nombre Griselda, es señalada como la encargada de las cámaras del C-4 en Nochistlán y sería quien alerta al grupo criminal de la presencia de elementos del Ejército Mexicano, de acuerdo con la misma fuente.

Videos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL muestran la presencia de caravanas de sujetos armados que circulan de día y de noche en diversos vehículos por la cabecera municipal.

En las imágenes se observa que grupos de sujetos fuertemente armados ingresan a hoteles y restaurantes del lugar.

Los informes de las áreas de inteligencia enfatizan que Nochistlán es el principal bastión de las células criminales del CJNG que operan en esa región.

Las fuentes consultadas revelaron que tienen identificado como lugarteniente en esa zona a Gerardo González Ramírez, El Gera, El Apá o El Güero.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el acuerdo de recompensa por 500 mil pesos a quien proporcione información que ayude a la captura de ese líder criminal del CJNG.

El Apá es señalado por la FGR como el principal responsable de generar violencia en los municipios de Nochistlán, Apulco y Jalpa, Zacatecas, así como en Yahualica, Jalisco.