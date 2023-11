ACAPULCO.-Perla Denisse es una de las 30 mujeres que trabajan en el "Tabares", uno de los centros nocturnos más emblemáticos del puerto de Acapulco que reabrió esta noche sus puertas, luego de estar cerrado un mes por el huracán "Otis".

Desde hace dos años trabaja en el inmueble ubicado a unos metros de la Costera Miguel Alemán, que en su reapertura fue visitado principalmente por habitantes del puerto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven de 31 años relató que tres días después del impacto del ciclón tropical salió del municipio para refugiarse con familiares en Pachuca, pues no aguantó la situación de emergencia de los primeros días.

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Originaria de Acapulco, Perla Denisse señaló que nunca había vivido un huracán como "Otis", que causó daños en su casa y devastó las de sus conocidos.

Leer también: Piden revisar protocolos de desastre tras OTIS

"Fue algo que no nos esperábamos porque siempre es la lluvia normal, pero esta vez sí fue algo muy feo para todos, me imagino porque no distinguió clases sociales y nos dió en la torre a todos, entonces sí estuvo muy difícil, yo aguanté tres días", comentó en el lobby del inmueble.

Detalló que en su casa el huracán rompió ventanas y se mojaron algunas cosas pero nada que no se pueda comprar o reparar.

Aún así, dijo, salió del puerto sobre todo por sus dos hijos. "Estuve fuera, con familia, salí a Pachuca, pero no trabajé tenía mi guardadito y con eso ".

Durante el mes que estuvo sin trabajar y ante la devastación que el fenómeno natural causó en el puerto, Perla Denisse pensaba que el "Tabares" iba a cerrar sus puertas de manera definitiva, por lo que en algún momento pensó en dedicarse a otra cosa.

"Estaba pensando en vender cena o poner un negocio de ropa, algo así porque hay negocios que perdieron todo y ya no se van a reponer, ya no van a volver a abrir".

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Al preguntarle si estaba dispuesta a dedicarse a otra actividad que le representara menos ingresos, que su oficio actual, la joven respondió: "Pues sí, porque siento que nunca vamos a obtener lo que queramos, a veces uno nada más lo que necesita, por lo mientras hay que buscar la manera de agradecer porque estamos, muchas gente murió y hay personas que yo conozco que ya no las voy a volver a ver".

Leer también: Huracán "Otis": Convención Bancaria 2024 será en Mundo Imperial de Acapulco

Mencionó que el centro nocturno reabrió porque el dueño se apuró y además porque no tuvo ninguna afectación grave por el huracán.

"Siento nervios, pero apenas empieza la noche, ya hay gente, está entrando mucha gente, pues la actitud positiva siempre tiene que ser así".

¿Qué sientes que ya vuelven a abrir?, se le preguntó.

"Pues es como estar de corazón porque ya empieza a haber movimiento y ver que todo se está activando no nada más en la noche. En el día se están vendiendo taquitos, saber que todo está más normal, que las cosas no están tan caras como en un principio y ahorita ya le bajaron un poquito ".

El "Tabares" reabrió y las personas que acudieron a la reapertura son habitantes del municipio, y hasta antes de la medida noche tenía una ocupación de menos de la mitad de las mesas, propia de la situación que priva en el puerto guerrerense.

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Leer también: Empresarios advierten de crisis económica y social en Acapulco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc