Puerto Vallarta.— Ante la devastación causada por el huracán Otis en Acapulco, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas solicitó a las autoridades municipales de esta zona metropolitana interestatal llevar a cabo la revisión y adecuación de los protocolos existentes para afrontar este tipo de fenómenos durante la siguiente temporada de huracanes.

“Es un tema fundamental que se tiene que atender. La intensidad de los huracanes que se están presentando ya son de efectos mortales para la población y es algo que puede ocurrirnos a nosotros”, señaló el presidente de la asociación, Fernando Castro Rubio.

Consideró que son muchas las lecciones que ha dejado Otis, pues ahora se sabe que el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, tuvo la intención de alertar con mayor énfasis a la población, pero no lo hizo, además de que mucha gente esperaba que el huracán impactara con menor fuerza, no se habilitaron los albergues y la gente no supo a dónde acudir.

“Son muchas lecciones las que nos deja Otis para toda la industria turística, particularmente en las costas, y es algo por lo que nosotros ya levantamos la voz, lo comentamos con autoridad municipal de Vallarta y Bahía de Banderas para que convoquen los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada precisamente para revisar los protocolos de emergencia”, dijo.

Castro Rubio recordó que antes de que Otis llegara a Acapulco el huracán Lidia golpeó la costa de Jalisco como huracán categoría 2 y dejó secuelas importantes.

“Entendemos que la prioridad ahora es Acapulco y la temporada de huracanes ya concluye, pero esperamos pronto poder generar una fecha concreta para reunirnos, porque la idea es llegar a la siguiente temporada de huracanes con nuevos protocolos y una nueva perspectiva”, indicó.

Por su parte, Julio César Morales Hernández, coordinador de la maestría en Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (UdeG), afirmó que lo ocurrido con Otis debe marcar un antes y un después en materia de protección civil para los municipios costeros.

“Por más de que existan instrumentos de prevención, muchos de ellos no están actualizados, como el Atlas de Riesgo de Puerto Vallarta..., el más actual es de 2014.

“En la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas [Jalisco y Nayarit] se cuenta con varios instrumentos, hay un programa de cambio climático, están los reglamentos de protección civil, pero todos van a tener que revisarse a fondo porque hay edificaciones que se están generando con la gentrificación que se está dando en Vallarta, que no toman en cuenta los criterios de los eventos hidrometeorológicos como Otis”, afirmó el académico.

Precisó que en el caso de los huracanes se debe revisar que las estructuras puedan resistir ciclones más intensos, pues Otis azotó con vientos de hasta 300 kilómetros por hora y muchos edificios sólo podían soportar vientos por debajo de los 265 kilómetros por hora, de ahí las imágenes de edificios prácticamente desmantelados.

“Esto que pasó en Guerrero nos puede pasar a nosotros en Vallarta, por esto es necesario que las autoridades empiecen a tomar consideraciones y ver que es un problema que debe resolverse a corto plazo. Hay una creencia de que a Puerto Vallarta los huracanes no llegan por estar en una bahía y que la sierra nos protege, pero en el mes de octubre los ciclones hacen una recurva, como lo vimos con Kenna, Patricia, Lidia o con Otis, y si un huracán entra a esta bahía se presentaría una especie de efecto de resonancia y la propia bahía se encargaría de aumentar el impacto que tendría”, previno.

Finalmente, recordó que Puerto Vallarta está en la lista de ciudades resilientes de México (es decir, que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, esperados o inesperados), pero actualmente no cuenta con un programa, a diferencia del que se tiene en Bahía de Banderas.

Sobre este tema, se buscó la versión de la autoridad municipal de Puerto Vallarta, pero no fue posible obtener una respuesta.

