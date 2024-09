Michoacán.- David Saucedo Torres, consultor y especialista en seguridad nacional, adelantó que la alianza del Cártel de Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (Cártel Michoacán Nueva Generación), será un bloque criminal con poca vida,

Explicó que la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, solo utilizará la estructura de Nicolás Sierra Santana, “El Gordo“, para extender su poderío territorial y después buscará exterminarlo, como lo ha hecho con otros cárteles locales, en distintas partes del país.

El especialista detalló que, a lo largo de los años, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha instrumentado distintas tácticas para incrementar su dominio territorial en distintas zonas del país.

Dijo que, en ese sentido, lo que han hecho los liderazgos del Cártel Jalisco, ha sido aplicar una estrategia que tiene tres modalidades distintas:

Saucedo Torres, destacó que en primer término, el combate armado. Es decir, el atacar a grupos rivales de narcotráfico, exterminarlos y apoderarse de sus territorios.

Señaló, que en segundo lugar, la participación en procesos electorales, donde financian partidos políticos y candidatos afines a su proyecto criminal; una vez que estos ganan, le ceden al Cártel Jalisco las parcelas de poder que ellos requieren, esencialmente las direcciones de Seguridad Pública, Tránsito, y de fiscalización.

Subrayó que finalmente las sinergias, con las que el Cártel Jalisco, a lo largo del país, ha establecido una serie de franquicias a través de alianzas con mafias locales.

Sostuvo que de ahí surgieron grupos como el Cártel Aguascalientes Nueva Generación, el Cártel Tijuana Nueva Generación y otras más. Todo, resultado de una simbiosis entre células del Cártel Jalisco y células de mafias locales de los estados, de las cuales el Cártel Jalisco trata de invadir y de apoderarse.

“En ocasiones, en esta modalidad tres de establecer franquicias, cuando el CJNG se enfrenta a grupos grandes de criminalidad, lo que hace es fragmentar y fracturara esas alianzas y grupos que se le oponen”.

De acuerdo con el especialista, la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, solo utilizará la estructura de Nicolás Sierra Santana, “El Gordo“, para extender su poderío territorial y después buscará exterminarlo. (Foto: especial)

Enfatizó que así lo hizo esa organización criminal en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero, en Aguascalientes y en Baja California.

Y, afirmó, es el mismo caso de lo que actualmente ocurre en el estado de Michoacán, donde, ante la invasión del CJNG, las mafias se unieron y crearon un frente común para evitar la expansión del cártel.

“Y fue así como surgió el bloque conocido como Cárteles Unidos, del cual formaba parte una organización llamada Los Viagras que, de acuerdo con reportes recientes de inteligencia, escindieron de esa alianza y se están integrando al Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Saucedo Torres, explicó que a esa estrategia, la propia diligencia y cúpula el CJNG, la ha llamado Caballo de Troya, que consiste en absorber a algún grupo rival, para que les proporcione información del terreno táctico operativo, contacto con jefes militares, policiales y políticos, de las zonas que pretende invadir.

David Saucedo, refirió que el CJNG, también logra de esta manera, restarle armas, hombres y recursos a la organización criminal rival.

“Sin embargo, en esta estrategia de Caballo de Troya, el Cártel Jalisco suele desechar a sus aliados. Ocurrió en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero, en Baja California y en todos los estados del país en donde logró dividir a sus enemigos que, luego de pasarse de su lado, a la larga fueron traicionados”, apuntó.

Destacó que con la estrategia "Caballo de Troya", el Cártel Jalisco Nueva Generación suele desechar a sus aliados, tal como ya ocurrió en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero, en Baja California y en otras entidades. (Foto: especial)

Expuso, que el caso más reciente sobre este sobre esta estrategia fue en Guanajuato, donde El Cártel Jalisco no pudo derrotar al Cartel de Santa Rosa de Lima.

Reveló que en ese sentido, lo que hizo el CJNG, fue absorber y reclutar a la familia Lara Belman, que eran integrantes del CSRDL, e incluso les dio jefaturas de plaza en el estado de San Luis Potosí, con el objeto de derrotar a José Antonio Yépez, “El Marro”.

El especialista, detalló que esa estrategia y traición de los hermanos Lara Belman, consiguió la detención de El Marro y “una vez logrado su objetivo, el CJNG, traicionó y se deshizo de la familia Lara Belman, a los que entregaron a las autoridades”.

Adelantó, que en el caso de Michoacán, sucederá exactamente lo mismo, que el Cártel Jalisco utilice a Los viagras, únicamente con el objeto de obtener información de los territorios, contactos con jefes policíacos, militares y líderes políticos, rutas de comercialización de drogas y localización de narcolaboratorios.

Señaló que esto, con el objeto de erosionar a las mafias michoacanas que aún se oponen al Cártel Jalisco.

“En síntesis… yo lo que percibo, es que esta alianza entre el Cártel Jalisco y Los Viagras, va a durar muy poco- Y en todo caso, la alianza, únicamente será en beneficio del Cártel Jalisco y terminará por erosionar y debilitar de manera muy sustantiva a Los Viagras”, advirtió David Saucedo Torres.

Revelan confrontación del bloque criminal

Fuerzas federales de seguridad, intervinieron una conversación de los radios de comunicación del CJNG y Los Viagras, en la que se evidencia una primera confrontación entre jefes de plaza de ambos cárteles.

Para las fuentes consultadas, Los Viagras pasaron de ser un grupo criminal, a empleados del CJNG, con esta alianza, lo cual también es exhibido en la grabación a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En la discusión, Santiago Quintero Magallón, El Maguey, uno de los líderes en la estructura del CJNG, reclama airosamente a César Sepúlveda Arellano, El Botox, de Los Viagras, que no ha podido avanzar hacia la cabecera municipal de Buenavista y a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana, a pesar de que le han mandado armamento y una nutrida tropa.

“Lo que ha pasado, es que todos los muchachos que todos los muchachos que ha mandado, ningún cabrón ha servido. Así que véngase a acomodar las cosas y no estar hablando cosas que no tiene que estar hablando. Vamos a hacer las putas cosas bien”, reclama Santiago Quintero del CJNG a El Botox de Los Viagras.

Y Agrega: “Lleva cuatro días así. Ya le mandé a toda mi gente, oiga. Perdí mi lugar que ya tenía ganado, porque me pidió que lo viniera a apoyar y qué pasó: Todos los pinches días se ha ido para abajo y no ha hecho nada. Le traje a mi gente, cuarenta y tantos, para apoyarlo y no ha hecho ni puta madre”, grita el Maguey a César Sepúlveda.

En el audio se escucha cómo los comandantes de El Botox, le dicen a El Maguey que no permita que le hable así y eso hace que la discusión suba de tono.

“Mira hijo de la chingada”, dice, El Maguey a El Botox, por lo que uno de los subordinados de César Sepúlveda, interviene: “que no le falte al respeto a la verga, dígale a los güeyes”.

Al final El Botox acepta los gritos y reclamos de El Maguey y pide calma a sus comandantes.

La otra traición

El especialista consideró que el CJNG solo utilizará a Los Viagras, únicamente con el objeto de obtener información. (Foto: especial)

Hace unas semanas, el jefe de plaza del CJNG en los municipios de Contepec y a Tlalpujahua, Édgar Iván Hernández Ávalos, El Talibán, fue asesinado a tiros y su cuerpo abandonado en un paraje de esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco.

Informes federales y estatales de seguridad, señalan a William Edwin Rivera Padilla, El Barbas, lugarteniente del CJNG en la región Oriente de Michoacán, como el presunto responsable de asesinar a su propio compañero, para extender sus tentáculos criminales a los municipios en los que operaba El Talibán.

El Talibán, fue encontrado con un balazo en la cabeza, en un predio de la localidad El Moral, del municipio de Contepec.

El 20 de septiembre del año pasado, El Talibán, fue detenido tras enfrentar a tiros a personal de la Guardia Civil en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo a los informes de seguridad, Édgar Iván Hernández, había sostenido una reunión con El Barbas, a unas cuadras de donde fue detenido.

Los reportes señalan que quien lo traicionó, fue Edwin Rivera, luego de una acalorada discusión que sostuvieron en una de las fincas del lugarteniente en Zitácuaro.

Los informes indican que El Barbas dio aviso a sus allegados de la Guardia Nacional y estos emitieron una alerta al C-5, como si hubieran recibido una llamada anónima.

Las fuentes consultadas de las áreas federales de seguridad, recordaron que el CJNG, también ha reclutado líderes criminales de grupos rivales en otros municipios, para hacerlos sus lugartenientes y después asesinarlos o entregarlos a las autoridades.

Recordaron que algunos de esos casos ocurrieron en La Piedad, en Coalcomán, en Sahuayo, en Jiquilpan, en Tacámbaro, en Lázaro Cárdenas y en otros municipios más.

jf/cr