El alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, calificó de falsos los audios que se le atribuyen en donde presuntamente se pone a disposición de un grupo criminal y acusa de esta "guerra sucia" y "marrullerías" a su antecesor y hoy diputado federal, Alejandro "Jano" Segovia, a quien acusó de que él si está vinculado a la delincuencia organizada.

En rueda de prensa, el edil de este municipio del altiplano potosino arremetió en contra de su antecesor a quien atribuyó la corrupción que hoy existe en la policía municipal de Matehuala, asimismo indicó que entre la población es sabido que Segovia y su familia han estado vinculados en negocios con el crimen organizado.

Expuso “el pueblo de Matehuala ya merece otro tipo de política… todos sabemos de donde viene esta campaña negra, viene del diputado Segovia que defiende como verdulero lo que no pudo defender como alcalde, lo que no puede defender como diputado, que es uno de los peores, entonces mejor que se ponga a trabajar, que haga su chamba y me deje a mí hacer la mía”, recriminó.

Hizo hincapié en que no tiene ningún tipo de vínculo ni mucho menos trabaja con ningún grupo del crimen organizado, subrayó que el único compromiso es con los matehualenses por lo que dijo estar abierto al escrutinio y a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) puesto que tiene la consciencia tranquila, asimismo adelantó que él también procederá en contra de quien resulte responsable de fabricar estos audios y difundirlos, ya que han puesto en riesgo su vida y la de su familia.

Asimismo, Estrada Guzmán reconoció que ha recibido la oferta para renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) y unirse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como ha sucedido con otros alcaldes y alcaldesas a quienes respeta, sin embargo, aseguró que él no lo hará puesto que “prefiero morir peleando que vivir arrodillado”.

Cabe destacar que apenas el pasado miércoles fue que salieron a la luz algunos audios en donde entre otras cosas se escucha presuntamente al alcalde Matehualense ponerse al servicio de algún integrante de un grupo criminal “yo soy transparente y con el cártel voy a ser transparente y lo que el cártel me diga, aquí está y lo que el cártel merezca, aquí está”.



afcl