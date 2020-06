Abogados piden reapertura de tribunales en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un grupo de abogados se manifestaron frente a las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia, donde exigieron se abran al cien por ciento las actividades jurisdiccionales.



El grupo integrado por más de 20 personas entregó un pliego petitorio con sus demandas, entre las que destacaron operar al cien por ciento las actividades, porque consideraron que los tribunales estatales no deben de dejar de administrar la justicia.



“Pedimos que todos los tribunales inicien sus actividades de manera normal, con las restricciones de salud que sean necesarias”, indica el documento.



En la protesta relataron que ya cumplieron casi tres meses sin ingresos como consecuencia de la contingencia por Covid-19.



“Somos profesionales y pedimos que respeten nuestro derecho a trabajar, pues muchos negocios ya están funcionando”, dijeron.



La abogada Ofelia Valadez argumentó que hay litigantes que no tienen acceso al internet, por lo tanto piden que funcionen las oficinas de las fiscalías comunes y la central de actuarios.



“Todo se puede hacer con las medidas higiénicas, aquí lo que falta es el túnel de sanitización, no lo tenemos, hacen falta gel y los cubrebocas, no los tiene el Supremo Tribunal de Justicia”, agregó Valadez.



En la manifestación utilizaron un megáfono y portaron cartulinas con sus demandas. “Apoyo a los abogados litigantes” y “Exigimos reactivación real de labores”, fueron dos de las leyendas que mostraron.

