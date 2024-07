Tuxtla Gutiérrez, Chis. A un al mes del desplazamiento colectivo en Tila, unas mil personas no han logrado retornar a sus viviendas y centros laborales, afirmaron representantes de los agraviados.

En la cabecera de aquel municipio del Norte-Selva de Chiapas, el comercio está funcionando en un 70%, las tortillerías, las tiendas de abarrotes y la venta de agua ya comercializan

La normalidad retorna poco a poco, la gente se reintegra a la vida comunitaria al cumplirse este lunes cuatro semanas de haber dejado el terruño empujados por la violencia.

Se avanza con la electrificación y la seguridad; cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad continúan con el mantenimiento a la red de energía eléctrica, aunque la dependencia federal demorará aún para atender a toda la población.

Esta semana iniciará la instalación de 80 lámparas en puntos estratégicos de la cabecera municipal para contribuir a la seguridad.

Los representantes comunitarios señalaron que ante los rumores del retiro de las fuerzas de seguridad, el gobierno afirmó que estas permanecerán en Tila para proporcionar seguridad.

Recordaron que el 7 de junio se desplazaron de manera extraoficial, entre 8 mil y 10 mil pobladores a raíz de un enfrentamiento iniciado el 4 de ese mes entre los grupos denominados Karma y Autónomos.

La confrontación dejó tres muertos, cuatro heridos, 17 viviendas y 21 vehículos quemados y destruidos.

Los representantes bajo anonimato dijeron que quedan menos de mil personas que no desean regresar por temor, y algunas familias no retornarán definitivamente por cuestiones personales, y porque ya no se sienten seguras.

Incluso, han pedido su cambio de trabajo, pero los retornados todavía esperan el peritaje de las viviendas dañadas para la reconstrucción y los negocios saqueados, y así se sepa cuál será el apoyo que les darán las autoridades de gobierno.

Afirmaron que esta semana retomarán el tema en la mesa de trabajo que se abrió. Se tienen varias viviendas dañadas y no se ha comentado porque "hemos ido más por la parte social".

El ayuntamiento de Tila, situado en el norte de la entidad, se comprometió a instalar por lo pronto 80 lámparas.

El último conteo realizado fue de 280 luminarias que se requiere instalar. Por la falta de mantenimiento del servicio eléctrico no se pueden colocar todas, porque hay transformadores que no funcionan totalmente.

Así que si se colocarán las que se necesitan, muchas probablemente no funcionarían por la deficiencia de la red eléctrica, y de acuerdo con el mantenimiento irán instalando, expusieron.

Dijeron que esta semana autorizarán además a las autoridades de Bienestar para que se realice el censo, a fin de que se entreguen todos los programas sociales, ahora en la cabecera municipal, porque antes había que salir a otras sedes.

