Mérida, Yucatán.- El caso de "Negrito", un perro que fue mutilado con un machete en el municipio de Umán, podría convertirse en el primer caso juzgado bajo la recién aprobada Ley Rufo en el Congreso de Yucatán.

Anoche se llevó a cabo la primera audiencia del caso de crueldad animal, donde la defensa solicitó un aplazamiento de 10 días, petición que fue denegada por la juez a cargo del caso, quien dictó prisión preventiva por tres meses a José Enrique A. A., agresor de “Negrito”, el cual perdió una patita tras recibir una machetazo en el Fraccionamiento Piedra de Agua.

La juez Ileana Álvarez de la Cruz dispuso esta medida cautelar, pues la crueldad y el maltrato animal ya es un delito grave en la entidad.

Durante la audiencia realizada hubo fuerte presencia policial afuera de los juzgados orales del municipio de Umán, pues los pobladores del fraccionamiento acudieron a exigir justicia.

Como se informó, luego del brutal ataque, vecinos lograron rescatar al lomito al que trasladaron a un veterinario.

Prisión preventiva a quien, con un machete, mutiló la pata del perrito llamado "negrito". Foto Especial

Más tarde se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades acudieron al predio, pero no pudieron detener al agresor porque no contaban con una orden de aprehensión, además de que ya no se encontraba en su domicilio.

Esta situación provocó el enojo de la gente, la cual se reunió a las puertas de la casa donde este sujeto, identificado como Jorge Enrique, vive con su esposa.

Un par de horas más tarde arribó al predio el hermano del agresor, y cuando los vecinos lo identificaron intentaron lincharlo, por lo que agentes de la Policía Municipal de Umán, que se encontraban custodiando el lugar, tuvieron que rescatarlo de las manos de la gente, ya que se negaba a decir la ubicación de su consanguíneo lo cual finalmente se logró.

