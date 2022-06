Zurita piensa aún en ser Galán

Humberto Zurita fue uno de los protagonistas de melodramas más importantes de la tv por más de dos décadas y, buscando no estancarse, con el tiempo se convirtió en productor de series y películas, ya que no quería llegar a cierta edad y vivir de sus viejas glorias.

Quien sí vive así es Fabián del Mar, su nuevo personaje en la serie El galán, a quien Zurita da vida y con el que busca derrumbar el mito impuesto sobre los actores de telenovela.

“Esta serie desmitifica toda la imagen que tiene la gente del actor y el glamour que dicen que tiene. Nos muestra como lo que somos, seres humanos, comunes y corrientes que estamos luchando por trabajar. Es una comedia ácida en la que de pronto me vi reflejado porque mucho de lo que hace mi personaje son cosas que yo hacía cuando realizaba telenovelas”, dijo Zurita.

Humberto aclaró que el proyecto, que estrenará el 8 de junio a través de Star+, no busca burlarse de los melodramas, sino hablar de aquellos personajes que se niegan a evolucionar, a adaptarse a lo que cada tiempo exige del actor.

“Fue curioso porque yo mismo me vi reflejado en mi personaje y lo reconocía porque eso hice en algún momento y me daba pena ajena. Con El galán no quería burlarme del trabajo que me dio de comer algún día, pero sí poder quitarle ese poder que tenía un galán de aquellos entonces porque así eran los actores, muchos sí vivían creyéndose esa historia que contaban en la tv y para otros sólo era nuestra forma de trabajo y hacer lo que nos gusta”, dijo.

Zurita afirmó que, si bien no descarta regresar a los melodramas, hoy en día es un formato que debe evolucionar si desea seguir en el gusto del público actual, ya que hoy el contexto social es otro muy distinto al de hace tres décadas.

“Regresar al melodrama clásico sería casi imposible porque todo ha cambiado, no nos podemos desdeñar de la telenovela, hice telenovelas, pero la dinámica y lenguaje hoy es distinto, los mercados han cambiado. No podemos seguir haciendo Corazón salvaje 17, porque la gente ya la vio y ahora hay mucho material y mucha más competencia”, añadió.

