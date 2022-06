Zuria Vega tiene roto el corazón por la muerte de su hijo "Perrou"

Zuria Vega ha tenido días difíciles, a través de su cuenta de Instagram despidió con un amoroso mensaje a su hijio perruno llamado Perrou, quien la acompañó a ella y a su esposo Alberto Guerra durante 13 años.

La actriz posteó una serie de fotos de Perrou, quien aparece con ella y con sus dos hijos.

Vega dedicó una amorosas palabras a quien consideró como un hijo, y agradeció a sus compañeros de rodaje que la hayan apoyado en estos días tan complicados.

"Me duele, literalmente me duele el corazón. Siempre supe que tu partida iba a ser dolorosa pero …. cabezón que vacío y dolor tan grande. Gracias por hacer mi vida, nuestra vida, inmensamente más feliz. Gracias por ser el guardián que fuiste para nuestra familia y para tu papá. Te amo para siempre mi chiquito hermoso. Lo único que me da paz es saber que te fuiste como merecías. Siempre estarás con nosotros. Fue un honor ser tu mamá tantos años. Vuela alto PERROU. Gracias infinitas a todxs mis compañerxs de rodaje que me contuvieron en estos días tan jodidos que me costó mucho sacar adelante".

Alberto Guerra también le dedicó una bella despedida al integrante peludo de la familia, y con varias fotos recordó que hace 13 años Perrou estaba ahí, cuando en su departamento sólo había un colchón.

"Empezamos con un colchón en medio de un departamento vacío y, de alguna forma, Perrou se encargó de dejarme con la vida hecha antes de irse. ¡Qué grande, carajo! Te lloro la muerte y te festejo la vida, amor mío", escribió.

Una de las fotografías retrata a Perrou muy sonriente y activo a pesar de su edad.

"La ultima foto es la ultima que le tomé en este tránsito caótico que llamamos vida, con una sonrisa de oreja a oreja por querer seguir jugando aunque el cuerpo no le de. De eso se trata. Le aprendí hasta en el último segundo".

