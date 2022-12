Zoraida Gómez defiende a Poncho Herrera de no querer regresar a RBD

Zoraida Gómez está segura que Poncho Herrera no podría sentirse avergonzado de haber participado en un proyecto tan importante como lo fue el melodrama "Rebelde", así como el grupo musical RBD, sin embargo respeta que el actor no quiera ser parte del reencuentro del grupo.

Zoraida, que formó parte del melodrama de Pedro Damián que inició grabaciones en 2004, hace ya 18 años, habló sobre la negativa de Poncho de ser parte de esta segunda parte de la historia del grupo musical que rompió récords en su momento y que ahora planea resurgir con sus integrantes originales, menos Herrera, quien no se ha pronunciado al respecto pero tampoco ha sido partícipe de las reuniones que ha hecho el elenco recientemente.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez han confirmado su participación, hace unos días todos colocaron la misma foto en su foto de perfil de Instagram y un video como señal de estar en la misma sintonía del ansiado reencuentro.

"Ya estaremos muy listos para ir a ver a RBD", expresó.

Zoraida apoya a Poncho

Zoraida, quien le dio vida a Jose Luján, dijo a "Venga la Alegría" que le encantaría asistir como espectadora al regreso de RBD a los escenarios, y consideró que tal vez la negativa de Poncho se deba a la carga de trabajo que tiene, y no porque no quiera, pues asegura que la relación entre ellos es muy buena.

"Yo creo que es porque ha estado trabajando, no creo que porque no se quiera, la verdad es que tienen muy buena relación, yo sé que tienen muy buena relación todos, así que, igual ha sido por chamba".

Los integrantes de RBD en 2007. Archivo AP.

Zoraida admitió que si Herrera finalmente no se suma a RBD, seguramente será porque no lo cree oportuno o importante en su vida, pero no por eso los fans deben considerarlo menos importante.

"Es súper importante el respeto a las decisiones personales y de igual forma no hay por qué tenerle menos cariño, o sea, simplemente es una decisión que él está tomando y si él considera que es lo más importante para su vida, está perfecto", expresó.



