En el género de los musicales se han contado historias de todo, desde el típico romance prohibido o imposibles hasta temáticas religiosas, pero nunca se había abordado la posibilidad de un holocausto zombie, donde sus protagonistas luchan por sobrevivir mientras cantan y bailan, hasta que llegó "ZM".

Se trata de un texto de los autores estadounidenses Greg Kotis y Mark Hollman, en el que durante casi tres horas la gente acompaña a un grupo de sobrevivientes de un pequeño pueblo estadounidense se ve sumergido en el caos, cuando una cadena de comida rápida lanza una nueva hamburguesa que coincide con la aparición de una misteriosa plaga que convierte a los habitantes en zombis hambrientos.

"Los autores están caminando en los pasos de personas que ya usaron el género musical para contar historias de forma graciosa y dinámica, pero también contundente, pero con la sensibilidad de la época; por eso creo que más que reinventar o descubrir el hilo negro, están afinando algo que estuvo perdido, que es el teatro musical con mensaje, con potencia, arriesgado y que apela a la sensibilidad de una nueva generación”, dijo el director Miguel Septién, sobre este musical que inició temporada en el Teatro Milán y que es la primera vez que se monta en todo el mundo.

Para el director el tener en sus manos un estreno mundial como éste, es un compromiso enorme ya que respetan el trabajo de los autores Greg Kotis y Mark Hollman, con quienes Ícaro Teatro ya había trabajado con el montaje Urinetown y Nación primordial, por eso tuvieron la confianza de cederles los derechos de "ZM" y que él estreno fuera en México.

“Creemos mucho en lo que ellos hacen, no sólo en lo estético también a nivel de discurso, y ser la primera producción de un musical que han escrito con tanta pasión, amor y mensaje detrás, es una responsabilidad muy grande. Siempre el crear algo que no tiene referente es un desafío, considerado que es un musical anglosajón y es algo que normalmente no sucedería”, dijo Miguel Septién.

Para el también productor, le hace sentir vértigo el pensar que cuando se busque referencia de este musical en alguna parte del mundo, será este montaje el punto de partida.

Con la libertad creativa que permite el hecho de ser un estreno mundial, la escenógrafa Ruth Hernández se dio a la tarea de crear un mundo post apocalíptico, y en colaboración con Marisela Estrada, quien hizo el diseño que maquillaje, el aspecto de los muertos vivientes de esta historia.

“El director puso en mí la intuición de qué era lo que quería, a mí me aterró pero me puse a jugar, porque tuve que salirme a lo que ya teníamos establecido en estructuras de creación y de propuesta, y eso fue un momento catártico”, expresó Ruth Hernández.

Los actores Alain Peñaloza, Vanessa Bravo, Flor Benítez, Eduardo Siqueiros, Gaby Castillejos, José Grillet, Jimena Parés, Luisa Cortés, Andrés Elvira, Melissa Cabrera, Sabrina Gerson, pusieron al filo de la butaca al espectadores al verlos correr, esconderse y luchar contra una horda de zombies, pero también les regalaron muchos momentos de humor, durante la función de prensa que se llevó a cabo la noche de ayer.

“Lo que escriben estos dos señores es algo muy particular, considero que se requiere de una sensibilidad muy especial para abordar este tema, lo mismo pasa con él espectador, porque no sólo es sentarse en la butaca y reírte, también abrirte a que te llegue el mensaje tan duro y a veces tan desesperanzador, en aras a que hagamos un cambio con la sociedad y el mundo”, comentó Miguel Septién.

