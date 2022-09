Zendaya: a esto se iba a dedicar la ganadora del Emmy si no triunfaba en Hollywood

Es prácticamente imposible no asociar a Zendaya con el éxito. Incluso, la joven intérprete, de 26 años, acaba de pasar a la historia al convertirse en la mujer más joven en lograr ganar dos veces el premio Emmy como actriz principal de una serie dramática. Fue gracias a su personaje en Euphoria que se quedó con uno de los reconocimientos más importantes a la excelencia en la industria televisiva.

Lee también: Los mejores looks de los Premios Emmy 2022

Ella comenzó su carrera actoral a los 14 años. Zendaya se ganó su lugar en el mundo del espectáculo tras su puesta en escena en la recordada serie “Shake it up” de Disney. Poco a poco se ganó su lugar y no le costó mucho que los grandes directores comenzaran a posar sus ojos en ella. Con “Spider-Man: Homecoming” y “The Greatest Showman” no solo se consagró como una actriz mucho más madura sino que además saltó a la cima de la fama internacional.



Zendaya comenzaba su carrera en Disney a los 14 años. Foto: Twitter @marhcanet_

Sin duda, nos cuesta no asociar a la pareja de Tom Holland a la industria del entrenamiento. Con casi una década de trayectoria en el medio sería imposible hablar de ella sin reconocer sus personajes más famosos. Pero lo cierto es que la actuación fue algo que eligió al comprobar que lo suyo era algo más que mera suerte. Incluso, ella siempre supo qué quería ser si no hubiera triunfado en su carrera.

A qué se iba a dedicar Zendaya si no triunfaba en Hollywood

“Mis padres son educadores, los dos, y han sido una gran influencia para mí. Los profesores son figuras clave en nuestra sociedad, a pesar de que sean también una de las profesiones peor pagadas”, confesó Zendaya en una entrevista reciente con el objetivo de explicar que de no haber triunfado en Hollywood hoy iría tras los pasos de sus progenitores.



Zendaya junto a sus padres. Foto: Twitter @RonmerPiamo

De esta manera, Zendaya dejó en claro que sin dudas se hubiera inclinado por el activismo político y social al igual que quienes le dieron la vida. “Ellos dedican su tiempo a formar a los más jóvenes y a enseñarles todo acerca del mundo y de la vida en general. Si no formara parte de esta industria, probablemente habría seguido ese camino”, agregó la ganadora del Emmy.

Lee también: Las 6 películas que se han filmado en el Castillo de Chapultepec

Cómo influyeron los padres de Zendaya en su carrera

“Lo único que les importaba a mis padres era asegurarse de que yo quería realmente dedicarme a esto. En cuanto les dije que no tenía ninguna duda, que esto era lo adecuado para mí, me aseguraron que creían en mí y que me apoyarían en todo momento, y eso es lo que han hecho desde entonces”, aseguró Zendaya.



Los padres de Zendaya siempre la apoyaron en su carrera. Foto: Twitter @burontosauce

La novia de Tom Holland concluyó la nota al destacar que es “muy afortunada de tener unos padres que me permitieran perseguir mis sueños. No te puedes ni imaginar cuántas veces a la semana conducían desde Oakland a Los Ángeles para llevarme a alguna audición, durante años”.